Підніме дрон на висоту 4 км: на 3D-принтері надрукували міні-реактивний двигун

В Китаї успішно випробували надлегкий мініатюрний реактивний двигун, повністю виготовлений за допомогою технології 3D-друку.

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Льотні випробування відбулися у вівторок в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю. В результаті було досягнуто висоти 4000 метрів, повідомляє Xinhua з посиланням на компанію-розробника Aero Engine Corporation of China (AECC).

За словами розробників, це перший в Китаї турбореактивний двигун з тягою 160 кілограмів, який повністю надрукований на 3D-принтері з оптимізацією топології та пройшов льотні випробування. основна інновація полягає в поєднанні передових методологій проектування з можливостями 3D-друку.

"Цей успішний перший політ закладає міцнішу технічну основу для досліджень і розробок майбутніх передових авіаційних двигунів у Китаї", – заявили в AECC.

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Перед польотом двигун пройшов ретельні наземні випробування, які продемонтрували, що він відповідає всім цільовим показникам.

Як зазначає Interesting Engineering, застосування для надлегкого двигуна цього класу тяги, найімовірніше, знайдеться у сфері безпілотних систем. Така силова установка підійде для великих, швидкісних дронів.

Нагадаємо, Китай також заявив про успішне випробування нових 155-мм снарядів Tianyan, до яких прикріплені розвідувальні безпілотники, здатні відокремлюватись в повітрі.

Орім того, китайські вчені розробили безпілотник розміром з комара, призначений для спостереження і розвідки в складних або чутливих умовах.