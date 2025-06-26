Гіперзвуковий БПЛА Pathfinder став на крок ближчим: що відомо про нові випробування

Американська компанія New Frontier Aerospace (NFA) провела серію успішних випробувань свого 3D-друкованого ракетного двигуна Mjölnir, який буде встановлено на безпілотну літальну систему Pathfinder від NFA.

Related video

Mjölnir позиціонується як найпередовіший у світі компактний ракетний двигун із насосною подачею. Технічною основою двигуна є повнопотокова архітектура ступінчастого згоряння, ідеться у пресрелізі NFA.

На відміну від більшості сучасних аерокосмічних двигунів, що використовують RP-1 або рідкий водень, Mjölnir працює на зрідженому природному газі (ЗПГ) — вуглеводневому паливі, що згорає більш чисто.

Двигун Mjölnir Фото: New Frontier Aerospace

Очікується, що Mjölnir виведе дрон Pathfinder у перший політ на початку 2026 року. За даними Interesting Engineering, Pathfinder — це гіперзвукова безпілотна літальна система вертикального зльоту і посадки, призначена для дослідження логістики швидкого реагування і нанесення ударів.

Двигун також приводитиме в дію орбітальний транспортний космічний апарат Bifröst від NFA, який має вирушити в космос до 2027 року.

Важливо

Відстежує балістику в реальному часі: новий радар успішно пройшов випробування

"Ми пишаємося дивовижною командою, яка створила цю програму, і були в захваті від продуктивності двигуна під час цієї серії вогневих випробувань. Компактна конструкція Mjölnir, неперевершена ефективність і чисте паливо роблять його революційним для гіперзвукових польотів і космічних двигунів.", — заявив гендиректор NFA Білл Брунер.

Нагадаємо, раніше у США здійснив перший політ другий прототип із серії з 4-х реактивних безпілотників Quarterhorse. Безпілотник під індексом Quarterhorse Mk 1 відпрацював зліт і посадку.

Також повідомлялося, що безпілотник Talon A2 домігся швидкості, більшої за надзвукову. Під час двох випробувальних польотів, проведених за підтримки Міністерства оборони США, він перевищив позначку в 5 Махів.