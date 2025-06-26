Гиперзвуковой БПЛА Pathfinder стал на шаг ближе: что известно о новых испытаниях

Американская компания New Frontier Aerospace (NFA) провела серию успешных испытаний своего 3D-печатного ракетного двигателя Mjölnir, который будет установлен на беспилотную летательную систему Pathfinder от NFA.

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Mjölnir позиционируется как самый передовой в мире компактный ракетный двигатель с насосной подачей. Технической основой двигателя является полнопоточная архитектура ступенчатого сгорания, говорится в пресс-релизе NFA.

В отличие от большинства современных аэрокосмических двигателей, использующих RP-1 или жидкий водород, Mjölnir работает на сжиженном природном газе (СПГ) — углеводородном топливе, которое сгорает более чисто.

Двигатель Mjölnir Фото: New Frontier Aerospace

Ожидается, что Mjölnir выведет дрон Pathfinder в первый полет в начале 2026 года. По данным Interesting Engineering, Pathfinder — это гиперзвуковая беспилотная летательная система вертикального взлета и посадки, предназначенная для исследования логистики быстрого реагирования и нанесения ударов.

Двигатель также будет приводить в действие орбитальный транспортный космический аппарат Bifröst от NFA, который должен отправиться в космос к 2027 году.

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"Мы гордимся удивительной командой, которая создала эту программу, и были в восторге от производительности двигателя во время этой серии огневых испытаний. Компактная конструкция Mjölnir, непревзойденная эффективность и чистое топливо делают его революционным для гиперзвуковых полетов и космических двигателей.", — заявил гендиректор NFA Билл Брунер.

Напомним, ранее в США совершил первый полет второй прототип из серии из 4-х реактивных беспилотников Quarterhorse. Беспилотник под индексом Quarterhorse Mk 1 отработал взлет и посадку.

Также сообщалось, что беспилотник Talon A2 добился скорости больше сверхзвуковой. В ходе двух испытательных полетов, проведенных при поддержке Министерства обороны США, он превысил отметку в 5 Махов.