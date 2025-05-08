Супердрон Пентагона Talon A2 поставил впечатляющий рекорд: чем он известен

Беспилотный летательный аппарат Talon A2 добился скорости больше сверхзвуковой. В ходе двух испытательных полетов, проведенных при поддержке Министерства обороны США, он превысил отметку в 5 Махов (установленный порог гиперзвуковой скорости).

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Об этом сообщает The Wired.

Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только на этой неделе.

Talon-A2 компании Stratolaunch проводил серию испытательных полетов для Агентства по противоракетной обороне американского Минобороны, причем это был первый такой опыт с 1968 года. Тогда с вооружения был снят X-15, который до сих пор считается самым быстрым пилотируемым летательным аппаратом в истории авиации.

Президент и генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор заявил, что Talon-A2 «развивает возможности, утраченные с уходом X-15». Он особо отметил тот факт, что X-15 управлялся пилотом, а Talon-A – это беспилотный аппарат.

Как отмечает spacenews.com, гиперзвуковое оружие стало приоритетом для Пентагона на фоне опасений относительно усиления Китая и России. В контексте нынешней ситуации Штаты решили ускорить собственные программы разработки и развернуть так называемые сети обороны – к примеру, Golden Dome (анонсированная ранее многоуровневая система противоракетной обороны).

Стоит также отметить, что в отличие от предыдущей модели, Talon-A1, Talon-A2 является многоразовым и полностью пригоден для повторного использования. Компания заявила, что уже работает над следующими версиями беспилотника, которые будут работать на ракетном топливе. Stratolaunch также работает над более крупным гиперзвуковым аппаратом, получившим название Talon-Z, и космическим самолетом под названием Black Ice, который будет доставлять на околоземную орбиту полезные грузы — а возможно, и пассажиров.

Ранее Фокус писал, что в апреле 2021 года аппарат Stratolaunch – самолет с самым большим размахом крыльев – поднялся в небо после двухлетней паузы.

Его первый полет состоялся в апреле 2019-го. Самый длиннокрылый самолет тогда стартовал с аэродрома в пустыне Мохаве к северу от Лос-Анджелеса. Отметим, что размах крыльев Stratolaunch составляет 117 метров.

О планах отправлять людей на орбиту Земли компания Stratolaunch объявила ещё раньше – в августе 2016 года. Тогда она Компания представила концепты ракет-носителей и космоплана.