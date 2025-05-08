Супердрон Пентагону Talon A2 поставив вражаючий рекорд: чим він відомий

Безпілотний літальний апарат Talon A2 домігся швидкості, більшої за надзвукову. Під час двох випробувальних польотів, проведених за підтримки Міністерства оборони США, він перевищив позначку в 5 Махів (встановлений поріг гіперзвукової швидкості).

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Про це повідомляє The Wired.

Польоти виконували в грудні 2024-го і в березні 2025 року, проте офіційне підтвердження Пентагону з'явилося тільки цього тижня.

Talon-A2 компанії Stratolaunch проводив серію випробувальних польотів для Агентства з протиракетної оборони американського Міноборони, причому це був перший такий досвід з 1968 року. Тоді з озброєння було знято X-15, який досі вважається найшвидшим пілотованим літальним апаратом в історії авіації.

Президент і генеральний директор Stratolaunch Закарі Кревор заявив, що Talon-A2 "розвиває можливості, втрачені з відходом X-15". Він особливо відзначив той факт, що X-15 керував пілот, а Talon-A — це безпілотний апарат.

Як зазначає spacenews.com, гіперзвукова зброя стала пріоритетом для Пентагону на тлі побоювань щодо посилення Китаю та Росії. У контексті нинішньої ситуації Штати вирішили прискорити власні програми розробки і розгорнути так звані мережі оборони — наприклад, Golden Dome (анонсована раніше багаторівнева система протиракетної оборони).

Варто також зазначити, що на відміну від попередньої моделі, Talon-A1, Talon-A2 є багаторазовим і повністю придатний для повторного використання. Компанія заявила, що вже працює над наступними версіями безпілотника, які працюватимуть на ракетному паливі. Stratolaunch також працює над більшим гіперзвуковим апаратом, який отримав назву Talon-Z, і космічним літаком під назвою Black Ice, який доставлятиме на навколоземну орбіту корисні вантажі — а можливо, і пасажирів.

Раніше Фокус писав, що у квітні 2021 року апарат Stratolaunch — літак із найбільшим розмахом крил — піднявся в небо після дворічної паузи.

Його перший політ відбувся у квітні 2019-го. Найдовшекриліший літак тоді стартував з аеродрому в пустелі Мохаве на північ від Лос-Анджелеса. Зазначимо, що розмах крил Stratolaunch становить 117 метрів.

Про плани відправляти людей на орбіту Землі компанія Stratolaunch оголосила ще раніше — у серпні 2016 року. Тоді вона представила концепти ракет-носіїв і космоплана.