Стремится перегнать SR-71: 2-й прототип гиперзвукового БПЛА совершил первый полет

В США совершил первый полет второй прототип из серии из 4-х реактивных беспилотников Quarterhorse. Это еще на шаг приблизило авиационный стартап Hermeus к разработке своего гиперзвукового самолета.

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Об этом пишет издание Defence Express.

Беспилотник под индексом Quarterhorse Mk 1 отработал взлет и посадку. Первый полет в программе Quarterhorse открывает двери к разработке реактивного самолета со скоростью до 5 Мах.

Сейчас в штаб-квартире Hermeus в Атланте уже строится 3-й прототип БПЛА с индексом Mk 2. Полученные данные от испытания 2 прототипа примут во внимание и используют для испытаний сверхзвуковых полетов. Новый этап тестов запланирован на конец 2025 года.

Серия беспилотников Quarterhorse предусматривает строительство четырех самолетов. Каждый из них будет предназначен для выполнения различных задач и будет более сложным и совершенным от своего предшественника.

В январе 2024 года сообщалось об испытаниях первого БПЛА с индексом Mk 0, который изготовили за 6 месяцев.

Второй прототип с индексом Mk 1, который был разработан и изготовлен через год после этого. Он предназначен для отработки взлета и посадки большого беспилотного самолета.

Полученные данные будут использованы на прототипе с индексом Mk 2, который сейчас изготавливается. Этот БПЛА должен взлететь в конце этого года. По размеру он будет таким, как самолет F-16, и будет предназначен для отработки полета на скоростях в диапазоне до 3 Мах.

Уже в 2026 году планируют испытать 4 прототип Quarterhorse Mk 3. Его создатели хотят, чтобы он в отличие от предшественника, достиг скорости уже более 3 Мах и побить рекорд скорости легендарного самолета-разведчика SR-71 в 3700 км/ч.

Работа над линейкой беспилотников Quarterhorse предполагает "один самолет в год".

Напомним, что ранее обсуждалась перспектива передачи Украине зенитных танков Skyranger 35 на базе Leopard 1, способных перехватывать воздушные цели на дальности до 4 километров.