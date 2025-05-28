Прагне перегнати SR-71: 2-й прототип гіперзвукового БПЛА здійснив перший політ

У США здійснив перший політ другий прототип із серії з 4-х реактивних безпілотників Quarterhorse. Це ще на крок наблизило авіаційний стартап Hermeus до розробки свого гіперзвукового літака.

Related video

Про це пише видання Defence Express.

Безпілотник під індексом Quarterhorse Mk 1відпрацював зліт та посадку. Перший політ у програмі Quarterhorse відкриває двері до розробки реактивного літака зі швидкістю до 5 Мах.

Зараз в штаб-квартирі Hermeus в Атланті вже будується 3-й прототип БПЛА з індексом Mk 2. Отримані дані від випробування 2 прототипу візьмуть до уваги і використають для випробувань надзвукових польотів. Новий етап тестів запланований на кінець 2025 року.

Серія безпілотників Quarterhorse передбачає будівництво чотирьох літаків. Кожен з них буде призначений для виконання різних завдань і буде більш складним та досконалим від свого попередника.

У січні 2024 року повідомлялося про випробування першого БПЛА з індексом Mk 0, який виготовили за 6 місяців.

Другий прототип з індексом Mk 1, який було розроблено та виготовлено за рік після цього. Він призначений для відпрацювання зльоту та посадки великого безпілотного літака.

Отримані дані буде використано на прототипі з індексом Mk 2, який зараз виготовляється. Цей БПЛА має злетіти наприкінці цього року. За розміром він буде таким, як літак F-16, і буде призначений для відпрацювання польоту на швидкостях в діапазоні до 3 Мах.

Вже 2026 року планують випробувати 4 прототип Quarterhorse Mk 3. Його творці хочуть, щоб він на відміну від попередника, досягнув швидкості вже понад 3 Мах та побити рекорд швидкості легендарного літака-розвідника SR-71 у 3700 км/год.

Робота над лінійкою безпілотників Quarterhorse передбачає "один літак на рік".

Нагадаємо, що раніше обговорювалася перспектива передачі Україні зенітних танків Skyranger 35 на базі Leopard 1, здатних перехоплювати повітряні цілі на дальності до 4 кілометрів.