Зброя проти 1000 дронів: чи отримають ЗСУ передові комплекси Skyranger 35 (відео)

На тлі різкого збільшення застосування Росією далекобійних дронів-камікадзе, в Україні як ніколи гостро постало питання необхідності посилення протиповітряної оборони. Зокрема йдеться про перспективу передачі Україні зенітних танків Skyranger 35 на базі Leopard 1, здатних перехоплювати повітряні цілі на дальності до 4 кілометрів.

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У своєму матеріалі аналітики Defense Express пишуть, що питання посилення української ППО залишається досить актуальним з урахуванням прогнозів західних аналітиків, згідно з якими Росія може вийти на темпи застосування до 500-1000 дронів на добу. Саме в цьому контексті фахівці звернули увагу на зенітний комплекс Skyranger 35.

Ця система вперше публічно була представлена у вересні 2024 року. Її продемонстрували на шасі танка Leopard 1A5BE, викупленого у Бельгії.

Систему за дальністю ефективного вогню можна порівняти з зенітними установками Gepard, які вже використовуються на українському фронті, проте її ключова перевага — в автоматизації, безпілотній башті та можливості гнучкої інтеграції на різні платформи.

Хоча демонстрація супроводжувалася технічними огріхами, загалом представники Rheinmetall представили проєкт як перспективний і зрілий у технологічному плані. За їхніми заявами, встановлення Skyranger 35 на Leopard 1 демонструє універсальність системи, а також готовність компанії до потенційної передачі таких машин Україні — в обсязі щонайменше 10 одиниць за умови відповідного замовлення.

Тим часом після вересневої презентації жодних нових публічних заяв щодо постачань Skyranger 35 в Україну не було. При цьому представники Rheinmetall наголошували: можливість передачі таких систем залежатиме від запиту Києва і відповідних контрактів.

Таким чином, поки що можливість постачання Skyranger 35 залишається в теоретичній площині, але сама її актуалізація в експертному середовищі може свідчити про те, що Rheinmetall готовий оперативно розгорнути виробництво цих машин у разі політичного рішення. В умовах наростаючої дронової загрози це було б істотним посиленням ППО України.

Основні характеристики Skyranger 35

Нагадаємо, зенітний комплекс Skyranger 35 розроблено для боротьби з сучасними повітряними загрозами, включно з ворожими БПЛА, крилатими ракетами та авіацією. Установка має такі основні характеристики:

Озброєння: 35-мм гармата Oerlikon Revolver Gun Mk3 з темпом стрільби до 1000 пострілів на хвилину і дальністю ураження до 4 км.

Боєприпаси Oerlikon AHEAD, що містять 152 вольфрамових суббоєприпаси, ефективні проти дронів і ракет.

Багатофункціональний радар Oerlikon AMMR (AESA) з круговим оглядом і стійкістю до перешкод.

Радар стеження Ku-діапазону та оптико-електронні датчики для високої точності виявлення.

Інтеграція з системою управління вогнем Skymaster, що забезпечує автоматизоване наведення.

Головною перевагою Skyranger 35 є його мобільність, оскільки система має перевірену часом міцність і відмінну прохідність шасі Leopard 1, що дає змогу швидко розгортати її в різних умовах.