Оружие против 1000 дронов: получат ли ВСУ передовые комплексы Skyranger 35 (видео)

На фоне резкого увеличения применения Россией дальнобойных дронов-камикадзе, в Украине как никогда остро встал вопрос необходимости усиления противовоздушной обороны. В частности речь идет перспективе передачи Украине зенитных танков Skyranger 35 на базе Leopard 1, способных перехватывать воздушные цели на дальности до 4 километров.

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В своем материале аналитики Defense Express пишут, что вопрос усиления украинской ПВО остается весьма актуальным с учетом прогнозов западных аналитиков, согласно которым Россия может выйти на темпы применения до 500–1000 дронов в сутки. Именно в этом контексте специалисты обратили внимание на зенитный комплекс Skyranger 35.

Данная система впервые публично была представлена в сентябре 2024 года. Ее продемонстрировали на шасси танка Leopard 1A5BE, выкупленного у Бельгии.

Система по дальности эффективного огня сопоставима с уже использующимися на украинском фронте зенитными установками Gepard, однако ее ключевое преимущество — в автоматизации, беспилотной башне и возможности гибкой интеграции на различные платформы.

Хотя демонстрация сопровождалась техническими огрехами, в целом представители Rheinmetall представили проект как перспективный и зрелый в технологическом плане. По их заявлениям, установка Skyranger 35 на Leopard 1 демонстрирует универсальность системы, а также готовность компании к потенциальной передаче таких машин Украине — в объеме не менее 10 единиц при соответствующем заказе.

Между тем после сентябрьской презентации никаких новых публичных заявлений по поставкам Skyranger 35 в Украину не последовало. При этом представители Rheinmetall подчеркивали: возможность передачи таких систем будет зависеть от запроса Киева и соответствующих контрактов.

Таким образом пока что возможность поставки Skyranger 35 остается в теоретической плоскости, но сама ее актуализация в экспертной среде может говорить о том, что Rheinmetall готов оперативно развернуть производство этих машин в случае политического решения. В условиях нарастающей дроновой угрозы это было бы существенным усилением ПВО Украины.

Основные характеристики Skyranger 35

Напомним, зенитный комплекс Skyranger 35 разработан для борьбы с современными воздушными угрозами, включая вражеские БПЛА, крылатые ракеты и авиацию. Установка имеет следующие основные характеристики:

Вооружение: 35-мм пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3 с темпом стрельбы до 1000 выстрелов в минуту и дальностью поражения до 4 км.

Боеприпасы Oerlikon AHEAD, содержащие 152 вольфрамовых суббоеприпаса, эффективные против дронов и ракет.

Многофункциональный радар Oerlikon AMMR (AESA) с круговым обзором и устойчивостью к помехам.

Радар слежения Ku-диапазона и оптико-электронные датчики для высокой точности обнаружения.

Интеграция с системой управления огнем Skymaster, обеспечивающая автоматизированное наведение.

Главным преимуществом Skyranger 35 является его мобильность, так как система обладает проверенной временем прочностью и отличной проходимостью шасси Leopard 1, что позволяет быстро развертывать ее в различных условиях.