Прорыв в ПВО: Rheinmetall показала новые возможности системы Skyranger 35 (видео)

Skyranger 35 стал продолжением немецких самоходных зенитных комплексов, таких как Gepard, которые доказали свою эффективность в боевых действиях в Украине.

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall продемонстрировала свой последний прорыв в области мобильной противовоздушной обороны. В сети было опубликовано видео, демонстрирующее последние возможности передовой системы Skyranger 35.

Комментируя видеоматериал обозреватели Army Recognition отмечают, что Skyranger 35 стал продолжением немецких самоходных зенитных комплексов, таких как Gepard, который доказал свою эффективность в современных конфликтах, в том числе в Украине. Однако новая система отличается высокой степенью автоматизации и передовыми технологиями обнаружения целей.

Комплекс разработан для борьбы с современными воздушными угрозами, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и авиацию противника. Установка имеет следующие основные характеристики:

Вооружение: 35-мм пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3 с темпом стрельбы до 1000 выстрелов в минуту и дальностью поражения до 4 км.

Боеприпасы Oerlikon AHEAD, содержащие 152 вольфрамовых суббоеприпаса, эффективные против дронов и ракет.

Многофункциональный радар Oerlikon AMMR (AESA) с круговым обзором и устойчивостью к помехам.

Радар слежения Ku-диапазона и оптико-электронные датчики для высокой точности обнаружения.

Интеграция с системой управления огнем Skymaster, обеспечивающая автоматизированное наведение.

Главным преимуществом Skyranger 35 является его мобильность. Построенная на шасси Leopard 1, система обладает проверенной временем прочностью и отличной проходимостью, что позволяет быстро развертывать ее в различных условиях.

Skyranger 35: новый стандарт мобильной ПВО

Оценивая возможности комплекса аналитики пришли к выводу, что по сравнению с Gepard, который эффективно используется ВСУ для уничтожения российских дронов и ракет, Skyranger 35 предлагает более продвинутые технологии, улучшенную огневую мощь и высокую скорость реагирования на современные угрозы. Автоматизированные системы позволяют машине самостоятельно отслеживать и уничтожать цели, минимизируя участие оператора.

"Опираясь на наследие Gepard и интегрируя новейшие технологии датчиков и оружия, Skyranger 35 представляет собой будущее мобильной ПВО, устанавливая новый стандарт защиты от воздушных угроз в 21 веке", — подытожили эксперты.

Ранее мы подробно писали о демонстрационном образце зенитного комплекса Skyranger 35, который был представлен публике в сентябре прошлого года.