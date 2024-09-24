Rheinmetall впервые показал модуль Skyranger 35 на базе Leopard 1: возможности системы (фото)

Немецкая компания рассчитывает на потенциальные заказы от Сил обороны Украины, рассматривая возможность поставки 10 таких зенитных комплексов.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 18 сентября провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024, в ходе которого был представлен демонстрационный образец зенитного танка на базе Leopard 1, оснащенного системой Skyranger 35. Показ состоялся в испытательном центре Erprobungszentrum Ochsenboden в Швейцарии, сообщает польское издание ZBiAM.

На демонстрации присутствовали представители вооруженных сил и оборонной промышленности из 26 стран, хотя польские делегаты, по информации источника, отсутствовали. Однако первый публичный показ прошел не совсем гладко — из-за технической неисправности пульта управления не удалось провести плановые стрельбы по наземным и воздушным целям. Тем не менее проблема была решена в течение суток, и на следующий день стрельбы прошли успешно, хотя наблюдателями стали лишь 60 делегатов.

Технические характеристики и задачи

Данный образец был создан на базе шасси Leopard 1A5BE. Он оснащен 35-мм автоматической пушкой Oerlikon KDG, эффективная дальность огня которой составляет до 4000 метров. Башня танка является беспилотной, а экипаж из двух человек, включая командира и наводчика, размещается в передней части корпуса.

Орудие ведет огонь исключительно программируемыми боеприпасами с односторонней подачей. В магазине безленточной системы подачи, расположенном в задней части башни, хранится 252 патрона калибра 35х228 мм.

Беспилотная башня с орудием Oerlikon KDG. Фото: Анджей Кински

Машина оснащена радиолокационной системой Oerlikon AMMR с четырьмя антеннами АФАР (активной фазированной антенной решетки) с воздушным охлаждением, обеспечивающими обзор на 360° и работающими в S-диапазоне. Эта РЛС может обнаруживать даже небольшие беспилотные летательные аппараты.

В башне также имеется головка сопровождения с радиолокационной станцией Ku-диапазона, телекамерами, тепловизорами и двумя лазерными дальномерами — один для борьбы с наземными целями, другой для широкого поля наблюдения (борьба с воздушными целями).

Skyranger 35 на базе танка Leopard 1

Представители Rheinmetall отметили два основных мотива для создания этой машины. Во-первых, они продемонстрировали, что модуль Skyranger 35 может быть интегрирован с различными типами шасси.

Во-вторых, компания рассчитывает на потенциальные заказы от Сил обороны Украины, так как рассматривается возможность поставки 10 таких зенитных танков. Кроме того, Rheinmetall не исключает интерес и со стороны других стран.

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Напомним, украинская армия уже эксплуатирует системы ПВО Skyranger и Skynex AA Systems, которые были предоставлены немецким оборонным концерном Rheinmetall в 2023 году. Данные системы оснащены 35-мм орудием Oerlikon Mk3.