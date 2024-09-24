Rheinmetall уперше показав модуль Skyranger 35 на базі Leopard 1: можливості системи (фото)

Німецька компанія розраховує на потенційні замовлення від Сил оборони України, розглядаючи можливість постачання 10 таких зенітних комплексів.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall 18 вересня провів захід Skyranger System Demonstration 2024, під час якого було представлено демонстраційний зразок зенітного танка на базі Leopard 1, оснащеного системою Skyranger 35. Показ відбувся у випробувальному центрі Erprobungszentrum Ochsenboden у Швейцарії, повідомляє польське видання ZBiAM.

На демонстрації були присутні представники збройних сил і оборонної промисловості з 26 країн, хоча польські делегати, за інформацією джерела, були відсутні. Однак перший публічний показ пройшов не зовсім гладко — через технічну несправність пульта управління не вдалося провести планові стрільби по наземних і повітряних цілях. Проте проблему було вирішено протягом доби, і наступного дня стрільби пройшли успішно, хоча спостерігачами стали лише 60 делегатів.

Технічні характеристики та завдання

Даний зразок був створений на базі шасі Leopard 1A5BE. Він оснащений 35-мм автоматичною гарматою Oerlikon KDG, ефективна дальність вогню якої становить до 4000 метрів. Вежа танка є безпілотною, а екіпаж із двох осіб, включно з командиром і навідником, розміщується в передній частині корпусу.

Гармата веде вогонь виключно програмованими боєприпасами з односторонньою подачею. У магазині безстрічкової системи подачі, розташованому в задній частині башти, зберігається 252 патрони калібру 35х228 мм.

Безпілотна вежа зі зброєю Oerlikon KDG. Фото: Анджей Кінскі

Машину оснащено радіолокаційною системою Oerlikon AMMR з чотирма антенами АФАР (активної фазованої антенної решітки) з повітряним охолодженням, що забезпечують огляд на 360° і працюють у S-діапазоні. Ця РЛС може виявляти навіть невеликі безпілотні літальні апарати.

У башті також є головка супроводу з радіолокаційною станцією Ku-діапазону, телекамерами, тепловізорами та двома лазерними далекомірами — один для боротьби з наземними цілями, інший для широкого поля спостереження (боротьба з повітряними цілями).

Skyranger 35 на базі танка Leopard 1

Представники Rheinmetall відзначили два основні мотиви для створення цієї машини. По-перше, вони продемонстрували, що модуль Skyranger 35 може бути інтегрований з різними типами шасі.

По-друге, компанія розраховує на потенційні замовлення від Сил оборони України, оскільки розглядається можливість постачання 10 таких зенітних танків. Крім того, Rheinmetall не виключає інтерес і з боку інших країн.

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Нагадаємо, українська армія вже експлуатує системи ППО Skyranger і Skynex AA Systems, які були надані німецьким оборонним концерном Rheinmetall у 2023 році. Ці системи оснащені 35-мм гарматою Oerlikon Mk3.