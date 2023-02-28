Україна отримала перші системи ППО Skyranger та Skynex, — гендиректор Rheinmetall AG

За словами Арміна Паппергера, ці системи, які можуть збивати БПЛА та крилаті ракети, вже доставлені в Україну, але їх кількість не повідомляється.

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Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні системи ППО Skyranger та Skynex AA Systems. Про це повідомив гендиректор Армін Паппергер в інтерв'ю The Pioneer.

За його словами, ці системи, які можуть збивати БПЛА та крилаті ракети, вже доставлені в Україну, але їх кількість не повідомляється.

Характеристики системи ППО Skyranger

Skyranger розроблена для ураження повітряних цілей на ближній та надмалій висоті. Цей комплекс також використовується для наземних цілей.

Сучасні РЛС та електрооптичні системи передають точні дані для управління вогнем у радіусі 360 градусів.

Цілі вражає артилерійська установка Oerlikon Mk3.

Характеристики системи ППО Skynex

Skynex — це також система ближнього радіусу дії, яка вражає дрони або крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами. Гарматний модуль комплектується радаром стеження X-Band з автоматичним пошуком мети – таким чином цілевказання прискорюється та спрощується.

Цей ЗРК – новітня розробка німецької компанії Rheinmetall, її представили у листопаді 2021 року. Skynex зарекомендував себе як вигідна альтернатива дорогим ракетам: збити літак коштує лише 4 тисячі євро.

Нагадаємо, що, за оцінками глядачів з AP, протистояння на північному сході України має стати визначальним та окреслити нову лінію фронту.

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