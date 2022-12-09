Німеччина закупить для України нові системи ППО Skynex: що про них відомо (відео)

ЗРК ближнього радіусу дії є новітньою розробкою німецької компанії Rheinmetall. Система зарекомендувала себе як фінансово вигідна – збити літак за допомогою неї коштує лише 4 тисячі євро.

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Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України дві системи ППО ближнього радіусу дії Skynex, постачання техніки намічено на початок 2024 року. Про це із посиланням на інформацію з урядових кіл Німеччини повідомило видання Handelsblatt.

За даними видання, системи Skynex із 35-мм боєприпасами призначені для захисту від бойових дронів та крилатих ракет. Нові зенітно-ракетні комплекси компанія оцінила у 182 мільйони євро. Крім того, близько 12 млн євро обійдуться вантажівки-носії ЗРК. Федеральний уряд Німеччини зобов'язався взяти витрати на озброєння на себе.

Skynex: що відомо про нову систему ППО

Система протиповітряної оборони Skynex представлена Rheinmetall у листопаді 2021 року. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3. 35-мм гармата Oerlikon Mk3, що використовується в системі ППО Skynex, має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі, що робить наведення простим та швидким.

Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall, значно дешевше, ніж для аналогічних систем ППО — за даними ЗМІ, збити один літак за допомогою Skynex "коштує" близько 4 тисяч євро. Водночас боєприпаси не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив необхідність посилення системи ППО України з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції Тьєррі Бюркаром.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, яке західне озброєння отримує Україна зараз.