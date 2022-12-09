Германия закупит для Украины новые системы ПВО Skynex: что о них известно (видео)

ЗРК ближнего радиуса действия является новейшей разработкой немецкой компании Rheinmetall. Система зарекомендовала себя как финансово выгодная — сбить самолет при помощи нее стоит всего 4 тысячи евро.

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Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две системы ПВО ближнего радиуса действия Skynex, поставки техники намечены на начало 2024 года. Об этом со ссылкой на информацию из правительственных кругов Германии сообщило издание Handelsblatt.

По данным издания, системы Skynex с 35-мм боеприпасами предназначены для защиты от боевых дронов и крылатых ракет. Новые зенитно-ракетные комплексы компания оценила в 182 миллиона евро. Кроме того, в около 12 млн евро обойдутся грузовики-носители ЗРК. Федеральное правительство Германии обязалось взять расходы за вооружение на себя.

Skynex: что известно о новой системе ПВО

Система противовоздушной обороны Skynex была представлена Rheinmetall в ноябре 2021 года. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3. 35-мм пушка Oerlikon Mk3, используемая в системе ПВО Skynex, имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наводку простым и быстрым.

Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall значительно дешевле, чем для аналогичных систем ПВО — по данным СМИ, сбить один самолет при помощи Skynex "стоит" около 4 тысяч евро. При этом боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле.

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил необходимость усиления системы ПВО Украины с начальником Объединенного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, какое западное вооружение получает Украина на данный момент.