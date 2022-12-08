Залужный провел разговор с начальником штаба ВС Франции: что они обсуждали

Главнокомандующий ВСУ и начальник Объединенного штаба ВС Франции обсудили, среди прочего, оперативную обстановку на фронте и необходимость усиления системы ПВО Украины.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в четверг, 8 декабря, поговорил по телефону с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьерри Бюркаром. Об этом Валерий Залужный написал в своем официальном Telegram-канале.

"Пообщался по телефону с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской республики", — написал Залужный.

По его словам, с коллегой они обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны.

Залужный отметил массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам.

"Это безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Напоследок он поблагодарил коллегу и весь народ Франции за оказанную поддержку и военную помощь.

Как Франция поддерживает Украину в войне с РФ

В конце ноября Украина получила от Франции РСЗО LRU. Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе. В октябре на встрече в формате "Рамштайн" французская сторона пообещала передать Украине три таких системы. Система LRU M270 аналогична немецкой модификации MARS II и была создана при участии Италии и ФРГ.

Дальность работы РСЗО составляет более 70 км в зависимости от использованных боеприпасов. С ракетами GMLRS украинские военные могут уничтожать цели на расстоянии 84 км.

Кроме того, Франция даст Украине кредит в 100 млн евро. Глава Минфина Украины Сергей Марченко и его французский коллега Бруно Ле Мер 29 ноября подписали соответствующее соглашение.

Кредит Франция предоставила Украине на льготных условиях. К примеру, процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора.

Деньги будут направлены на то, чтобы профинансировать все первоочередные расходы за исключением средств на оборону.

Напомним, несколько ранее Валерий Залужный поговорил с высокопоставленным генералом США. Он передал Марку Милли информацию об оперативной ситуации.

Фокус также писал, что 6 декабря Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил. Украинский главнокомандующий подчеркнул, что девять лет войны в Украине –– это путь, залитый кровью, полный страданий и боли. Однако именно он ведет всех граждан страны вперед, чтобы отомстить за себя и победить.