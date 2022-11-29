"На льготных условиях": Украина получит от Франции кредит на 100 млн евро, — Минфин

Глава Минфина Марченко заявил, что Украине необходимы 3 млрд долларов каждый месяц от международных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета.

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Франция даст Украине кредит в 100 млн евро. Глава Минфина Украины Сергей Марченко и его французский коллега Бруно Ле Мер уже подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщили на сайте правительства Украины.

В сообщении говорится, что деньги будут направлены на то, чтобы профинансировать всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.

"Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", — заявил глава Минфина Украины.

Также в правительстве заявили, что кредит Франция предоставила Украине на льготных условиях. К примеру, процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора.

Также, как сообщается, Марченко заявил, что необходимо привлекать иностранные средства для того, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете Украины. Предполагается, что речь идет о сумме в 3 млрд долларов каждый месяц.

Также CNN сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с президентом США Джо Байденом войну в Украине. Сообщается, что Макрон должен прибыть в Вашингтон во вторник вечером. Ожидается, что французские министры и члены парламента также войдут в состав делегации Макрона, направляющейся в США с государственным визитом.

Издание пишет, что Франция хочет адаптировать поддержку Украины.

Ранее Фокус писал, что в "Нафтогаз" утверждают, что теплом обеспечены 99,6% домов. По словам главы правления компании Алексея Чернышова, теплом на сегодня обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% больниц.

Еще напомним, что одесский припортовый завод начал отгружать зерно в рамках соглашения. Предприятие отгрузило первые тысячи тонн агропродукции для транспортировки по "зерновому коридору".