"На пільгових умовах": Україна отримає від Франції кредит на 100 млн євро, — Мінфін

Глава Мінфіну Марченко заявив, що Україні потрібні 3 млрд доларів щомісяця від міжнародних партнерів, щоб покрити дефіцит бюджету.

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Франція дасть Україні кредит у 100 млн євро. Голова Мінфіну України Сергій Марченко та його французький колега Бруно Ле Мер уже підписали відповідну угоду. Про це повідомили на сайті уряду України.

У повідомленні йдеться, що гроші будуть спрямовані на те, щоб профінансувати всі першочергові витрати, за винятком витрат на оборону.

"Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", — заявив глава Мінфіну України.

Також в уряді заявили, що кредит Франція надала Україні на пільгових умовах. Наприклад, процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років із дати кредитного договору.

Також Марченко заявив, що необхідно залучати іноземні кошти для того, щоб покрити дефіцит у державному бюджеті України. Передбачається, що йдеться про суму 3 млрд доларів щомісяця.

Також CNN повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон обговорить із президентом США Джо Байденом війну в Україні. Повідомляється, що Макрон має прибути до Вашингтона у вівторок увечері. Очікується, що французькі міністри та члени парламенту також увійдуть до складу делегації Макрона, яка прямує до США з державним візитом.

Франція хоче адаптувати підтримку України.

Раніше Фокус писав, що в "Нафтогазі" стверджують, що теплом забезпечені 99,6% будинків. За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, теплом на сьогодні забезпечено 99,6% житлових будинків, 97,9% садів, 98,9% шкіл та 99,9% лікарень.

Ще нагадаємо, що про одеський припортовий завод почав відвантажувати зерно в рамках угоди. Підприємство відвантажило перші тисячі тонн агропродукції для транспортування "зерновим коридором".