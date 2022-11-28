Перепрофілювався: Одеський припортовий завод почав відвантажувати зерно в межах угоди

Підприємство відвантажило перші тисячі тонн агропродукції для транспортування "зерновим коридором".

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Одеський припортовий завод перепрофілював виробничі потужності та приєднався до відвантаження української агропродукції на експорт у межах "зернової угоди". Про це в себе у соцмережах повідомила пресслужба компанії.

"Перші тисячі тонн уже завантажені в трюми судна", — уточнили на підприємстві.

Загальна кількість зерна, яку відправлять найближчим часом, становитиме близько 23 тис. тонн.

"Це буде першим відправленням продукції, завантаженої на морський транспорт із Одеського припортового заводу з початку бойових дій на території України", — розповідають у компанії.

[ + – ] ОПЗ готується експортувати 23 тис. тонн зерна

Пресслужба підприємства зазначила, що для транспортування зерна провели велику кількість підготовчих процедур, розробили активні схеми реалізації проєкту, а також отримали позитивне рішення щодо експертизи від органів, які контролюють. Саме ці документи дають право використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження агропродукції.

Наразі Одеський припортовий завод не може відновити виробництво власної продукції "з об'єктивних причин", кажуть у компанії. Проте керівництво підприємства не припиняло шукати шляхів відновлення виробничих процесів на заводі.

"АТ "ОПЗ" вже неодноразово демонструвало своє вміння успішно змінюватися під ситуацію в країні та світі. Наочним прикладом є випуск на заводських потужностях медичного кисню під час пандемії COVID-19, що дозволило забезпечити життєво необхідним продуктом лікарні Одеського регіону. У сьогоднішній ситуації перед колективом заводу виникли нові виклики, і знову були винайдені шляхи їх вирішення", — наголошують у компанії.

[ + – ] Одеський припортовий завод

Нагадаємо, Україна хоче продовжити зернову угоду ще на рік і включити в неї порти Миколаєва. За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, обсяг експорту становив би вже 15 млн тонн, якби РФ не сповільнювала інспекції суден.

Раніше Фокус писав про те, що Україна та РФ обговорили повернення постачання російського аміаку.