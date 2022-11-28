Перепрофилировался: Одесский припортовый завод начал отгружать зерно в рамках соглашения

Предприятие отгрузило первые тысячи тонн агропродукции для транспортировки по "зерновому коридору".

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Одесский припортовый завод перепрофилировал производственные мощности и присоединился к отгрузке украинской агропродукции на экспорт в рамках "зернового соглашения". Об этом у себя в соцсетях сообщила пресс-служба компании.

"Первые тысячи тонн уже загружены в трюмы судна", –– уточнили на предприятии.

Общее количество зерна, которое будет отправлено в ближайшее время, составит около 23 тыс. тонн.

"Это будет первой отправкой продукции, загруженной на морской транспорт с Одесского припортового завода с начала боевых действий на территории Украины", –– рассказывают в компании.

[ + – ] ОПЗ готовится экспортировать 23 тыс. тонн зерна

Пресс-служба предприятия отметила, что для транспортировки зерна провели большое количество подготовительных процедур, разработали действующие схемы по реализации проекта, а также получили положительное решение по экспертизе от контролирующих органов. Именно эти документы дают право на использование мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки агропродукции.

В настоящее время Одесский припортовый завод не может возобновить производство собственной продукции "по объективным причинам", говорят в компании. Однако руководство предприятия не прекращало искать пути для возобновления производственных процессов на заводе.

"АО "ОПЗ" уже неоднократно демонстрировало свое умение успешно изменяться под ситуацию в стране и мире. Наглядным примером является выпуск на заводских мощностях медицинского кислорода во время пандемии COVID-19, что позволило обеспечить жизненно необходимым продуктом больницы Одесского региона. В сегодняшней ситуации перед коллективом завода возникли новые вызовы, и снова были изобретены пути их решения", –– подчеркивают в компании.

[ + – ] Одесский припортовый завод

Напомним, Украина хочет продлить зерновую сделку еще на год и включить в нее порты Николаева. По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, объем экспорта составил бы уже 15 млн тонн, если бы РФ не замедляла инспекции судов.

Ранее Фокус писал о том, что Украина и РФ обсудили возвращение поставок российского аммиака.