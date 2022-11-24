Провели встречу в ОАЭ: Украина и РФ обсудили возвращение поставок российского аммиака, – Reuters

По данным журналистов, представители Киева и Кремля встретились на прошлой неделе, чтобы рассмотреть возможность экспорта удобрений из РФ в обмен на освобождение военнопленных.

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Представители Украины и Российской Федерации встретились 17 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби для того, чтобы обсудить возобновление поставок российских удобрений в обмен на возвращение военнопленных. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, речь идет об экспорте аммиака из России по украинскому трубопроводу Тольятти — Одесса.

Агентство утверждает, что переговоры между Киевом и Кремлем, в частности, были сосредоточены на урегулировании препятствий для работы зернового коридора из Украины, действие которой было продлено 17 ноября. ОАЭ выступили посредником в переговорах, при этом ООН не была представлена на встрече, хотя играет центральную роль в договоренностях об экспорте сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал Reuters, что освобождение украинских военнопленных действительно является частью переговоров о возобновлении экспорта российского аммиака.

"Конечно, мы ищем способы сделать это [вернуть военнопленных] при любой возможности", –– прокомментировал он.

Тем не менее Боднар не в курсе встречи в Абу-Даби.

В настоящее время СМИ не удалось выяснить, каким был итог переговоров и каких договоренностей удалось достичь на встрече.

В среду, 23 ноября, президент РФ Владимир Путин также сказал, что российская сторона намерена обсудить с ООН возобновление работы украинского участка аммиакопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину в том случае, если Москва вернет Киеву украинских военнопленных, еще в сентябре.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", — сказал глава государства в интервью.

Напомним, 23 ноября Украине удалось вернуть домой еще 35 военных и одного гражданского. Среди освобожденных из российского плена –– бойцы, защищавшие Мариуполь и оборонявшие "Азовсталь", а также нацгвардейцы, захваченные ВС РФ на ЧАЭС в первые дни вторжения.