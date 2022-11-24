Провели зустріч в ОАЕ: Україна та РФ обговорили повернення постачання російського аміаку, – Reuters

За даними журналістів, представники Києва та Кремля зустрілися минулого тижня, щоб розглянути можливість експорту добрив з РФ в обмін на звільнення військовополонених.

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Представники України та Російської Федерації зустрілися 17 листопада у столиці Об'єднаних Арабських Еміратах Абу-Дабі для того, щоб обговорити поновлення постачання російських добрив в обмін на повернення військовополонених. Про це пише агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як уточнюється, йдеться про експорт аміаку з Росії українським трубопроводом Тольятті — Одеса.

Агентство стверджує, що переговори між Києвом та Кремлем, зокрема, були зосереджені на врегулюванні перешкод для роботи зернового коридору з України, дія якої була продовжена 17 листопада. ОАЕ виступили посередником у переговорах, водночас ООН не була представлена на зустрічі, хоча відіграє центральну роль у домовленостях щодо експорту сільськогосподарської продукції з трьох українських портів.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів Reuters, що звільнення українських військовополонених справді є частиною переговорів щодо відновлення експорту російського аміаку.

"Звичайно, ми шукаємо способи зробити це [повернути військовополонених] за будь-якої можливості", — прокоментував він.

А проте, Боднар не в курсі зустрічі в Абу-Дабі.

Наразі ЗМІ не вдалося з'ясувати, яким був результат переговорів і яких домовленостей вдалося досягти на зустрічі.

У середу, 23 листопада, президент РФ Володимир Путін також сказав, що російська сторона має намір обговорити з ООН поновлення роботи української ділянки аміакопроводу.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну у разі, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених, ще у вересні.

"Я проти постачання аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", — сказав глава держави в інтерв'ю.

Нагадаємо, 23 листопада Україні вдалося повернути додому ще 35 військових та одного цивільного. Серед звільнених з російського полону — бійці, які захищали Маріуполь і обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.