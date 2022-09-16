Обмін на військовополонених: Зеленський назвав умову експорту аміаку з РФ через Україну

Газоподібні добрива виробника "Уралхім" доставляли в чорноморський порт "Південний". Росіяни могли перекачувати через українську територію до 2,5 млн тонн продукції на рік.

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Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею поновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених. Про це глава держави сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

"Я проти постачань аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", — сказав він в інтерв'ю у своєму кабінеті президента.

ООН запропонувала, щоб газоподібний аміак російського виробника добрив "Уралхім" перекачувався трубопроводом до кордону з Україною, де його купувала б світова компанія-трейдер Trammo, що базується в США.

[ + – ] "Уралхім" працює з 2007 року, останнім часом компанія постачає добрива в Африку

Цим трубопроводом перекачують до 2,5 млн тонн аміаку на рік із російського Поволжя в український чорноморський порт "Південний" поряд із Одесою. "Південний" закрили після початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Президент України додав, що під час контрнаступу Збройних сил України в Харківській області на північному сході взяли в полон сотні російських окупантів. Незважаючи на це, у Росії все ж таки більше українських військовополонених, констатував він.

Нагадаємо, що журналісти з Die Welt писали про взяття в полон тисячі російських військових під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Відомо, що розвідгрупа "Барс" взяла в полон підполковника ЗС Росії Артема Хелемендіка.

Фокус писав про успіхи українських розвідників під Балаклією Харківської області, вони знищили техніку росіян і захопили екіпаж. Деякі окупанти приїхали воювати з Узбекистану.

Унаслідок контрнаступу армії України в Харківській області війська Росії втратили техніки на суму 673 млн доларів.