Обмен на военнопленных: Зеленский назвал условие экспорта аммиака из РФ через Украину

Газообразные удобрения производителя "Уралхим" доставляли в черноморский порт "Южный". Россияне могли перекачивать через украинскую территорию до 2,5 млн тонн продукции в год.

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину, если Москва вернет Киеву украинских военнопленных. Об этом глава государства сказал в интервью агентству Reuters.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", — сказал он в интервью в своем кабинете президента.

ООН предложила, чтобы газообразный аммиак российского производителя удобрений "Уралхим" перекачивался по трубопроводу к границе с Украиной, где его покупал бы базирующийся в США мировая компания-трейдер Trammo.

[ + – ] "Уралхим" работает с 2007 года, в последнее время компания поставляет удобрения в Африку

По этому трубопроводу перекачивают до 2,5 млн тонн аммиака в год из российского Поволжья в украинский черноморский порт "Южный" рядом с Одессой. "Южный" закрыли после начала полномасштабного военного вторжения РФ.

Президент Украины добавил, что при контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Харьковской области на северо-востоке взяли в плен сотни российских оккупантов. Несмотря на это, у России все же больше украинских военнопленных, констатировал он.

Напомним, что журналисты из Die Welt писали о взятии в плен тысячи российских военных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Известно, что разведгруппа "Барс" взяла в плен подполковника ВС России Артема Хелемендика.

Фокус писал об успехах украинских разведчиков под Балаклеей Харьковской области, они уничтожили технику россиян и захватили экипаж. Некоторые оккупанты приехали воевать из Узбекистана.

В результате контрнаступления армии Украины в Харьковской области войска России потеряли техники на сумму 673 млн долларов.