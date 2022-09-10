Украинские десантники захватили в плен подполковника ВС РФ в ходе контрнаступления (фото)

Артема Хелемендика бросили раненым свои сослуживцы. Разведчики 25-й бригады ДШВ оказали первую помощь и взяли в плен высокопоставленного офицера.

Разведгруппа "Барс" 25-й воздушно-десантной бригады взяли в плен подполковника Вооруженных сил РФ Артема Хелемендика. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Украинские военные захватили в плен подполковника российской армии из 18-й мотострелковой дивизии Артема Хелемендика. Как отмечают в издании, части дивизии панически отступают в разных направлениях. Также украинские военные оказали Хелемендику медицинскую помощь, без которой он бы не выжил.

Заявляется, что российского высокопоставленного офицера бросили свои же. Теперь он пойдет в обменный фонд для освобождения бойцов ВСУ.

Напомним, в СМИ сообщали о захвате в плен вражеской техники с экипажами под Балаклеей. Разведгруппа десантников захватила наемники из ЧВК "Редут".

9 сентября бойцы ВСУ захватили в плен главу оккупационной администрации Ивановки. Сам населенный пункт был освобожден 8 сентября.