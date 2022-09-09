ВСУ взяли в плен главу оккупационной администрации Ивановки (фото)

Населенный пункт в Харьковской области украинским военным удалось освободить накануне, 8 сентября.

В освобожденной Ивановке (Харьковская область) украинские военные задержали главу оккупационной российской администрации. Фото, на котором изображен пособник оккупантов опубликовал нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Телеграме.

"Скотч, наручники, тюрьма. Там пусть попробует камерой командовать", — подписал Гончаренко фото.

На нем изображены украинский военный, лицо которого в целях безопасности закрыто стикером в виде тыквы, и глава оккупационной администрации Ивановки. Мужчина сидит на земле. Руки у него связанны за спиной, а на глазах — повязка из скотча.

[ + – ] В Иванковке украинские военные взяли в плен ставленника оккупантов Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Что известно об освобождении Ивановки

В четверг, 8 сентября, стало известно, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, — информацию подтвердил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По словам Громова, силы Украины оттеснили оборону России на 50 км.

В частности, речь шла и об освобождении села Ивановка Харьковской области.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны противника. По данным аналитиков, ВСУ воспользовались моментом, когда командование ВС РФ решило перераспределить основные силы и направило свои подразделения на Херсонское направление, ожидая контрнаступление на юге Украины.

Кроме того, 6 сентября в СМИ появилась информация, что на севере Харьковской области идут ожесточенные бои, в ходе которых подразделения ВСУ пытаются оттеснить ВС РФ к государственной границе.