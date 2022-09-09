ЗСУ взяли в полон голову окупаційної адміністрації Іванівки (фото)

Населений пункт на Харківщині українським військовим вдалося звільнити напередодні, 8 вересня.

У звільненій Іванівці (Харківська область) українські військові затримали голову окупаційної адміністрації. Фото, на якому зображено помічника окупантів, опублікував нардеп Олексій Гончаренко на своєму каналі в телеграмі.

"Скотч, наручники, в'язниця. Там нехай спробує камерою командувати", — підписав Гончаренко фото.

На ньому зображено українського військового, лице якого з метою безпеки закрито наліпкою гарбуза, та голову окупаційної адміністрації Іванівки. Чоловік сидить на землі. Руки у нього зв'язані за спиною, а на очах — пов'язка зі скотчу.

[ + – ] В Іванківці українські військові взяли в полон ставленика окупантів Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Що відомо про звільнення Іванівки

У четвер, 8 вересня, стало відомо, що на Харківському напрямку ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів, — інформацію підтвердив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За словами Громова, сили України відтіснили оборону Росії на 50 км.

Зокрема йшлося і про звільнення села Іванівка Харківської області.

Нагадаємо, підрозділи Збройних Сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку просунулися вглиб оборони супротивника. За даними аналітиків, ЗСУ скористалися моментом, коли командування ЗС РФ вирішило перерозподілити основні сили та направило свої підрозділи на Херсонський напрямок, очікуючи на контрнаступ на півдні України.

Крім того, 6 вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що на півночі Харківської області йдуть запеклі бої, під час яких підрозділи ЗСУ намагаються відтіснити ЗС РФ до державного кордону.