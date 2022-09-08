Українські військові звільнили на Харківському напрямку понад 20 населених пунктів, — Генштаб

Також за останню добу бійцям ЗСУ вдалося покращити свої позиції на Херсонському напрямі.

Під час контрнаступу на Харківському напрямку бійці Збройних Сил України звільнили від російських окупантів понад 20 сіл і селищ. Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час онлайн-брифінгу в четвер, 8 вересня.

За його словами, українські військові вклинилися в глибину оборони супротивника на відстань до 50 км.

"Під час активних дій на Харківському напрямку звільнено 20 населених пунктів", — сказав Громов.

Він додав, що на звільнених територіях поки що відбуваються фільтраційні дії.

Крім того, на Херсонському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне становище та просунулися в глибину до 2 км.

"У межах проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій із початку тижня Збройні Сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України й іншими підрозділами сил безпеки та оборони ведуть активні дії щодо певних напрямів", — резюмував Громов.

Нагадаємо, підрозділи Збройних Сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку просунулися вглиб оборони противника. За даними аналітиків, ЗСУ скористалися моментом, коли командування ЗС РФ вирішило перерозподілити основні сили та направило свої підрозділи на Херсонський напрям, очікуючи на контрнаступ на півдні України.

Крім того, 6 вересня в ЗМІ з'явилася інформація, що на півночі Харківської області йдуть запеклі бої, в ході яких підрозділи ЗСУ намагаються відтіснити ЗС РФ до державного кордону.