Українські десантники захопили в полон підполковника ЗС РФ під час контрнаступу (фото)

Артема Хелемендика кинули пораненим його товариші зі служби. Розвідники 25-ої бригади ДШВ надали першу допомогу та взяли в полон високопоставленого офіцера.

Розвідгрупа "Барс" 25-ої повітрянодесантної бригади взяли в полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Українські військові захопили в полон підполковника російської армії з 18-ої мотострілецької дивізії Артема Хелемендика. Як зазначають у виданні, частини дивізії панічно відступають у різних напрямках. Також українські військові надали Хелемендику медичну допомогу, без якої він не вижив би.

Заявляється, що російського високопосадовця кинули свої ж. Тепер він піде в обмінний фонд для звільнення бійців ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли про захоплення в полон ворожої техніки з екіпажами під Балаклією. Розвідгрупа десантників захопила найманців із ПВК "Редут".

9 вересня бійці ЗСУ захопили в полон голову окупаційної адміністрації Іванівки. Сам населений пункт звільнили 8 вересня.