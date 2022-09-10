Українські військові прорвалися в тил ЗС РФ і захопили техніку разом із екіпажами (відео)

Серед полонених виявилися уродженці Узбекистану, які заради грошей приїхали воювати в Україну в складі ПВК "Редут".

Українські розвідники глибоко прорвалися в тил російських військ під Балаклією Харківської області й успішно провели засідку. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Юрій Бутусов, головний редактор видання "Цензор.net".

За його інформацією, розвідувальна група з 25-ої окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ під керівництвом командира з позивним "Барс" напала із засідки на російську колону. Українським воїнам вдалося знищити частину ворожої техніки, а ще частину захопити разом із екіпажами.

Розвідники провели допит полонених супротивників і записали його на камеру. Двоє прихильників Росії заявили, що прибули в Україну з Узбекистану, щоб воювати в складі приватної військової компанії (ПВК) "Редут". Зокрема, 22-річний студент із Самарканда Мухруддіт Ярахмедов заявив, що перебував у мінометній батареї та стріляв зі 120-мм міномета, вирішив піти до ПВК заради заробітку. Обидва заявили, що не знають, звідки їхали.

Раніше політтехнолог Олексій Голубоцький розповів, що розвідгрупу "Барс" сформував генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ. Саме під його керівництвом українським воїнам вдалося зупинити ворожий наступ на харківському, ізюмському, бахмутському й інших напрямках, а також розробив контрнаступ на Балаклію, хоча в Генштабі до нього ставилися скептично.

Фокус також писав, як просувається контрнаступ ЗСУ в Харківській і Херсонській областях. Дій українських військових застали росіян зненацька, завдяки чому з початку вересня вдалося деокупувати понад 1000 квадратних кілометрів території.

З'явилася інформація, що ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин. В американському Інституті вивчення війни вважають, що місто є ключовим логістичним вузлом ЗС РФ, а його втрата завадить окупантам вести бойові дії в Харківській області.