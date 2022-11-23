Новий обмін полоненими: Україна повернула додому 35 військових та одного цивільного, – Єрмак (відео)

За словами голови ОП, серед звільнених з російського полону — бійці, які захищали Маріуполь і обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

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Україна сьогодні, 23 листопада, провела новий обмін військовополоненими. Києву вдалося повернути додому 35 військових та одного цивільного. Про це у себе в соцмережах написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених з російського полону — бійці, які захищали Маріуполь і обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Як уточнюється, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійці, 8 прикордонників, 4 бійці Військово-морських сил України, одного захисника з ЗСУ.

"У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", — розповів Єрмак.

Ватажок бойовиків з так званої "ДНР" Денис Пушилін у себе в Telegram-каналі також заявив про обмін полоненими між Україною та Росією. З його слів, вона проходила за формулою 35 на 35.

"Черговий обмін відбувається сьогодні з Києвом за формулою 35 на 35", — написав Пушилін.

Він також уточнив, що серед переданих Росії полонених є чотири бойовики з окупованої Донецької області, і ще двоє — з Луганської області.

Нагадаємо, 19 листопада з російського полону додому повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Морпіхи вже отримали першу медичну та психологічну допомогу.

Раніше Фокус розповідав про те, як російські тюремники поводяться з полоненими українськими захисниками.