Новий обмін полоненими: Україна повернула додому 35 військових та одного цивільного, – Єрмак (відео)
За словами голови ОП, серед звільнених з російського полону — бійці, які захищали Маріуполь і обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Україна сьогодні, 23 листопада, провела новий обмін військовополоненими. Києву вдалося повернути додому 35 військових та одного цивільного. Про це у себе в соцмережах написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Серед звільнених з російського полону — бійці, які захищали Маріуполь і обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Як уточнюється, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійці, 8 прикордонників, 4 бійці Військово-морських сил України, одного захисника з ЗСУ.
"У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", — розповів Єрмак.
Ватажок бойовиків з так званої "ДНР" Денис Пушилін у себе в Telegram-каналі також заявив про обмін полоненими між Україною та Росією. З його слів, вона проходила за формулою 35 на 35.
"Черговий обмін відбувається сьогодні з Києвом за формулою 35 на 35", — написав Пушилін.
Він також уточнив, що серед переданих Росії полонених є чотири бойовики з окупованої Донецької області, і ще двоє — з Луганської області.
Нагадаємо, 19 листопада з російського полону додому повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Морпіхи вже отримали першу медичну та психологічну допомогу.
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