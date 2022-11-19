Ще троє українських морпіхів повернулися додому з російського полону, — ВМС України

Після повернення в Україну, військовослужбовці отримали першу медичну та психологічну допомогу.

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З російського полону звільнено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Про це повідомляється на офіційній сторінці Військово-морських сил України у Facebook.

У публікації зазначають, що ВМС України вкотре показали, що фразу "Своїх не кидаємо" для українців не пустий звук. У відомстві привітали звільнених захисників, а також зазначили, що українським воїнам надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

Раніше бойова медикиня та колишня військовополонена Олена Турас повідомляла, що в полоні у російських окупантів перебуває близько тисячі морських піхотинців. Так, у полон до росіян потрапила вся 36-а окрема бригада морської піхоти ЗСУ.

"Я хочу, щоб не тільки "Азов" були героями, щоб люди знали, що там була 36-а бригада, що вона зараз у полоні — і це тисяча людей. І треба на них звернути увагу", — каже військова медикиня.

За словами військовослужбовців, під час бойових дій у Маріуполі їм довелося переміститися на територію металургійного комбінату ім. Ілліча. Проте невдовзі українські морпіхи потрапили у повне оточення без доступу до продовольства та боєприпасів.

У зв'язку з цим, командування запропонувало висуватися з підприємства з боєм, або виходити з оточення маленькими групами. Олена та її чоловік Андрій обрали другий варіант і за два дні потрапили в полон до окупантів.

Раніше Фокус також писав про те, як російські тюремники поводяться з полоненими українськими воїнами. За словами очевидців, працівники російської в'язниці здійснювали стосовно українських військовополонених психологічне насильство та змушували співати гімн Росії.

Ще ми писали про те, що у Кремлі хочуть кинути українських військовополонених до "козачого батальйону" при "ДНР". Про це стало відомо з пропагандистського відеоролика, в якому "голова Народної ради ДНР" Володимир Бідьовка розмовляє з людьми, вишикуваними в ряд і повідомляє їм про їхнє право взяти участь у "референдумі".