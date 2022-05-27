У полоні залишаються близько тисячі морських піхотинців — колишня військовополонена

За словами Олени Турас, морпіхи — захисники Маріуполя два місяці чекали на допомогу, а потім, коли у них практично закінчилися їжа, вода та боєприпаси, вирішили прориватися з оточення.

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У полоні у росіян опинилася вся 36-а окрема бригада морської піхоти ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокус розповіла бойовий медик морпіхів Олена Турас.

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"Я розумію, що той бік [Росія] задає темп обміну. Мені важливо, щоб поміняли не тільки мого чоловіка, який, як і я потрапив у полон, а й усю бригаду, — сказала Олена. — Ми два місяці сиділи і чекали в Маріуполі, що нам допоможуть, але в результаті деякі виходили самостійно, я хочу, щоб не тільки "Азов" були героями, щоб люди знали, що там була 36-а бригада, що вона зараз у полоні — і це тисяча людей. І потрібно на них теж звернути увагу".

За словами Турас, під час боїв за Маріуполь її підрозділ передислокувався на металургійний комбінат ім. Ілліча. До 12 квітня ситуація стала критичною — захисники Маріуполя опинилися в оточенні без продовольства, води та фактично боєкомплекту. Тоді командири дали бійцям вибір: або виходити із заводу з боєм, або розбитися на маленькі групи, щоби спробувати знайти безпечний шлях додому.

Олена та її чоловік Андрій, також морський піхотинець, вирішили виходити з оточення у складі маленької групи. Через два дні їх полонили.

[ + – ] Олену Турас вдалося обміняти, а її чоловік Андрій все ще перебуває у російському полоні

Детальніше про те, із чим українським військовослужбовцям довелося зіткнутися в російському полоні, читайте в інтерв'ю Олени Турас Фокусу "У полоні питали, де "американські найманці" і хто стріляв у мирних".

Як повідомлялося, у ніч на 11 квітня бойова група разом із командиром бригади Володимиром Баранюком пішла на прорив у бік Касянівки. Проте російські безпілотники засікли колону і завдали по ній удар. Незабаром в Міноборони РФ заявили, що в полон потрапило близько тисячі військовослужбовців 36-ї бригади.

8 травня російські ЗМІ повідомили про полон командирів 36-ї бригади. Пропагандистські ресурси розповсюдили відео з командиром бригади, Героєм України полковником Володимиром Баранюком та начштабу полковником Дмитром Кормянковим.