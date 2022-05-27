В плену остаются около тысячи морских пехотинцев, – бывшая военнопленная

По словам Елены Турас, морпехи — защитники Мариуполя два месяца ждали помощи, а затем, когда у них практически закончились еда, вода и боеприпасы, решили прорываться из окружения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В плену у россиян оказалась вся 36-й отдельная бригада морской пехоты ВСУ. Об этом в интервью Фокусу рассказала боевой медик морпехов Елена Турас.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я понимаю, что та сторона [Россия]задает темп обмена. Мне важно, чтобы поменяли не только моего мужа, который, как и я попал в плен, но и всю бригаду, — сказала Елена. — Мы два месяца сидели и ждали в Мариуполе, что нам помогут, но в результате некоторые выходили самостоятельно. Я хочу, чтобы не только "Азов" были героями, чтобы люди знали, что там была 36-я бригада, что она сейчас в плену – и это тысяча человек. И надо на них внимание обратить".

По словам Турас, во время боев за Мариуполь ее подразделение передислоцировалось на металлургический комбинат им. Ильича. К 12 апреля ситуация стала критической – защитники Мариуполя оказались в окружении без продовольствия, воды и фактически боекомплекта. Тогда командиры предоставили бойцам выбор: либо выходить с завода с боем, либо разбиться на маленькие группы, чтобы попытаться найти безопасный путь домой.

Елена и ее муж Андрей, также морской пехотинец, решили выходить из окружения в составе маленькой группы. Спустя два дня их взяли в плен.

[ + – ] Елену Турас удалось обменять, а ее муж Андрей все еще находится в российском плену

Детальнее о том, с чем украинским военнослужащим пришлось столкнуться в российском плену, читайте в интервью Елены Турас Фокусу "В плену спрашивали, где "американские наемники" и кто стрелял в мирных".

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля боевая группа вместе с командиром бригады Владимиром Баранюком пошла на прорыв в сторону Касьяновки. Однако россифские беспилотники засекли колонну и по ней нанесли удар. Вскоре в Минобороны РФ заявили, что в плен попало около тысячи военнослужащих 36-й бригады.

8 мая российские СМИ сообщили о пленении командиров 36-й бригады. Пропагандистские ресурсы распространили видео с командиром бригады, Героем Украины полковником Владимиром Баранюком и начштаба полковником Дмитрием Кормянковым.