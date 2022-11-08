Зерновой коридор: Украина хочет продлить сделку на год и включить в нее порты Николаева

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, объем экспорта составил бы уже 15 млн тонн, если бы РФ не замедляла инспекции судов. Порты Николаевской области обеспечивали 35% зернового экспорта до начала масштабной войны в Украине.

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Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Украина планирует расширить зерновое соглашение: включить в него большее портов и товаров, а также продлить срок действия как минимум на год. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение, которое позволяет смягчить глобальный продовольственный кризис за счет разблокировки трех украинских портов, истекает 19 ноября. В прошлом месяце дальнейшая судьба "зерновой сделки" оказалась под вопросом, когда Москва временно из него вышла, но впоследствии вернулась.

По словам Васькова, информация о расширении сделки для рынка вновь поступает очень несвоевременно.

"Надеемся, что не позднее, чем на следующей неделе, у нас будет понимание благодаря нашим партнерам из Турции и ООН, и рынки получат четкий сигнал относительно дальнейшей работы и продолжения этой инициативы", — сказал он.

Васьков заявил, что Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение по меньшей мере на год и включить в сделку порты Николаева, которые обеспечивали 35% экспорта до масштабного российского вторжения.

Украинская сторона также хочет добиться "ускоренных" инспекций судов, поскольку официальный Киев считает, что Москва намеренно затягивает инспекции и замедляет экспорт украинской продукции.

Васьков не видит смысла в этих инспекциях и в качестве альтернативы предлагает задействовать больше инспекционных команд.

По его словам, если бы Россия не замедляла проверки кораблей, уже бы удалось поставить 15 млн тонн зерна.

"Когда Турция и ООН проводили собственные инспекции, их было 40 в день, со стороны же России — только 12", — пояснил Васьков, по словам которого представители РФ не объясняют причины, но и не скрывают, что хотят усложнить работу этого коридора.

Благодаря "зерновой сделке", более 10 млн тонн украинской продукции, большей частью пшеницы, были поставлены на зарубежные рынки с тех пор, как в июле при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение.

Напомним, что Эрдоган рассказал, как Путина удалось вернуть в "зерновую сделку". По словам президента Турции, именно после его звонка в Кремль "зерновой коридор" вновь заработал.

Ранее Фокус сообщал, что Путин подтвердил: РФ продолжит свое участие в соглашении по экспорту зерна. При этом президент РФ потребовал от Украины гарантий безопасности для Черноморского флота РФ.