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Украина Российско-украинская война Экспорт зерна из Украины

Зерновой коридор: Украина хочет продлить сделку на год и включить в нее порты Николаева

Украинская сторона также хочет добиться "ускоренных" инспекций судов
Фото: DW | Украинская сторона также хочет добиться "ускоренных" инспекций судов

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, объем экспорта составил бы уже 15 млн тонн, если бы РФ не замедляла инспекции судов. Порты Николаевской области обеспечивали 35% зернового экспорта до начала масштабной войны в Украине.

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Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Украина планирует расширить зерновое соглашение: включить в него большее портов и товаров, а также продлить срок действия как минимум на год. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение, которое позволяет смягчить глобальный продовольственный кризис за счет разблокировки трех украинских портов, истекает 19 ноября. В прошлом месяце дальнейшая судьба "зерновой сделки" оказалась под вопросом, когда Москва временно из него вышла, но впоследствии вернулась.

По словам Васькова, информация о расширении сделки для рынка вновь поступает очень несвоевременно.

"Надеемся, что не позднее, чем на следующей неделе, у нас будет понимание благодаря нашим партнерам из Турции и ООН, и рынки получат четкий сигнал относительно дальнейшей работы и продолжения этой инициативы", — сказал он.

Васьков заявил, что Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение по меньшей мере на год и включить в сделку порты Николаева, которые обеспечивали 35% экспорта до масштабного российского вторжения.

Украинская сторона также хочет добиться "ускоренных" инспекций судов, поскольку официальный Киев считает, что Москва намеренно затягивает инспекции и замедляет экспорт украинской продукции.

Васьков не видит смысла в этих инспекциях и в качестве альтернативы предлагает задействовать больше инспекционных команд.

По его словам, если бы Россия не замедляла проверки кораблей, уже бы удалось поставить 15 млн тонн зерна.

"Когда Турция и ООН проводили собственные инспекции, их было 40 в день, со стороны же России — только 12", — пояснил Васьков, по словам которого представители РФ не объясняют причины, но и не скрывают, что хотят усложнить работу этого коридора.

Благодаря "зерновой сделке", более 10 млн тонн украинской продукции, большей частью пшеницы, были поставлены на зарубежные рынки с тех пор, как в июле при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение.

Напомним, что Эрдоган рассказал, как Путина удалось вернуть в "зерновую сделку". По словам президента Турции, именно после его звонка в Кремль "зерновой коридор" вновь заработал.

Ранее Фокус сообщал, что Путин подтвердил: РФ продолжит свое участие в соглашении по экспорту зерна. При этом президент РФ потребовал от Украины гарантий безопасности для Черноморского флота РФ.