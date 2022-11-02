"Конструктивный подход": Эрдоган рассказал, как вернул Путина в "зерновую сделку"

По словам турецкого лидера, именно после его звонка главе Кремля снова заработал "зерновой коридор". Президенты говорили о вывозе из российских портов удобрений и агропродукции в Джибути, Сомали и Судан.

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Российский президент Владимир Путин показал "конструктивный подход", когда вернул Россию в "зерновую сделку". Об этом сказал президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецкому телеканалу A Haber.

"И Путин, и (президент Украины Владимир) Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это, пока я не видел отрицательного отношения у них. Оба озвучивали требования и мы отвечали позитивным подходом" , — объяснил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что "зерновой коридор" открыли именно после его звонка Путину. Президент Турции также предлагал поставлять из российских портов удобрения и агропродукцию в Джибути, Сомали и Судан.

"Люди там голодают, мы думали над вывозом зерна в эти страны. Таким образом, наши друзья начали работать. В этих странах ситуация действительно не очень хорошая, мы готовы отправить транспорт туда", — подытожил Эрдоган.

"Зерновой коридор" работает

В российском Минобороны ранее говорили о возврате к черноморской зерновой инициативе. Чиновники сказали о получении письменных гарантий от Украины, что "зерновой коридор" не будет использоваться для боевых действий.

Москва 29 октября заявила о выходе из "зернового соглашения" и обвинила Киев в атаке на Черноморский флот РФ. Российские военные утверждали, что ВСУ запустили дроны по Севастополю якобы с гражданского судна, предназначенного для вывоза зерно.

Украинские власти посчитали, что РФ специально воспользовалась моментом, чтобы расшатать ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

ООН заявила о продолжении исполнения условий "зерновой сделки" несмотря на угрозы России. Инспекторы ООН могли бы с Турцией проверять суда, которые везут зерно из украинских портов.