"После переговоров": Россия возвращается к реализации "зернового соглашения", — Эрдоган

Минобороны РФ заявляет, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вывоз зерновой продукции из Украины вновь возможен, а "зерновой коридор" открыт, как это было раньше. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

По его словам, договоренность достигнута после переговоров с Россией и Украиной.

Слова Эрдогана также подтвердили в Министерства обороны РФ и заявляют, что вернулись к реализации "зерновой инициативы". В ведомстве сказали, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", — сказано в сообщении.

Что говорят в Украине?

Украинские власти на момент написания материала никак не прокомментировали возвращение РФ к "зерновому соглашению".

Приостановка РФ "зернового соглашения"

Напомним, 29 октября Минобороны РФ объявило о приостановке "зернового соглашения" после якобы атаки Украины с помощью беспилотников на Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе.

По версии российского оборонного ведомства, дроны по Севастополю якобы запустили с гражданского судна, который должен был вывозить зерно. Беспилотники летели в зоне "зернового коридора", но после изменили маршрут.

В МИД Украины заявили, что своим решением Россия нашла повод для того, чтоб устроить "голодные игры" и расшатать ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

Однако в ООН сообщали, что зерновая сделка будет действовать вопреки угрозам России. По задумкам ведомства, инспекторы ООН вместе с Турцией могли бы проверять суда, которые перевозят зерно из украинских портов вместо РФ. Кроме того, даже после выхода России из "зернового соглашения" суда с продовольствием выходили из украинских портов.