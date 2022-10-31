Зерновая сделка будет действовать вопреки угрозам России, – ООН

Москва заявляет о желании контролировать проход кораблей через зерновой коридор. Инспекторы ООН вместе с Турцией готовятся перехватить эту инициативу.

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Организация Объединенных Наций (ООН) считает зерновую сделку действующей, несмотря на угрозы России. Об этом сказал на брифинге после заседания Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы твердо считаем, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России", — заявил он.

Инспекторы ООН будут проверять суда, которые перевозят зерно из украинских портов.

Гриффитс акцентировал внимание на том, что Москва не прекратила действие зерновой сделки и не вышла из нее, а лишь приостановила участие в ней на неопределенный срок.

"Как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять суда, которые движутся из Украины. Вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной будем проверять эти суда", — объяснил замгенсека ООН.

ООН будет взаимодействовать с россиянами как посредники и решать поднятые ею вопросы.

"Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", — резюмировал Гриффитс.

Напомним, что РФ не собирается выполнять соглашения о проходе кораблей через зерновой коридор и считает Черном море зоной боевых действий. Москва заявляет, что не позволит судам проходить без досмотра.

По данным Мининфраструктуры Украины, Россия заблокировала 218 судов, которые возили агропродукты в рамках зернового соглашения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отложил участие в саммите Лиги арабских государств, когда узнал о выходе России из зерновой сделки. Турция убеждает РФ передумать и верит в успех переговоров.