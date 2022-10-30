Россия заблокировала 218 судов с зерном из Украины, – Мининфраструктуры

Блокада зернового коридора началась в сентябре — россияне искусственно затягивали проверки судов, заметили в Киеве. Украина за время действия сделки экспортировала более 9 млн тонн продовольствия.

Related video

Выйдя из зерновой сделки, Россия заблокировала 218 судов, которые возили зерно из Украины в рамках договоренностей. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"В связи с тем, что украинская сторона на 30 октября не имеет разрешения от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", — отметили в министерстве.

Из указанного количества:

95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю,

101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты,

22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

По информации Мининфраструктуры, реализация инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты носит исключительно гуманитарный характер. Украина при этом не нарушила ни одного из пунктов инициативы.

[ + – ] Украине удалось экспортировать более 9 млн тонн продовольствия Фото: Укринформ

"Украинская сторона не останавливала движение грузов через зерновой коридор, несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию ​​к гражданским судам, которые участвуют в инициативе", — говорится в сообщении.

Мининфраструктуры заметило, что фактическая блокада зернового коридора Россией началась еще в сентябре. Оккупанты искусственно затягивали и уменьшали количество инспекций.

Это привело к созданию очереди из 176 судов с 2,1 млн тонн агропродукции на борту. С момента выхода первого судна, по данным министерства, удалось экспортировать более 9 млн тонн продовольствия.

Из указанного объема более 5 миллионов тонн ушло в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы, проинформировали чиновники.

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по зерновой сделке

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил о выходе 6 судов из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки. На их борту — более 186 тыс. тонн зерна и других продуктов питания, корабли еще не вошли в морской гуманитарный коридор.

Россия сегодня уведомила СКЦ о продолжении диалога с Турцией и ООН по актуальным вопросам сделки. Москва приостановила на неопределенный срок участие в реализации инициативы.

"Делегация РФ выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", — отметили в центре.

Напомним, что Москва не готова говорить о возможности возврата в зерновую сделку. Кремль хочет установить все обстоятельства атаки на корабли в Севастопольской бухте.

Анкара уверена в успешных переговорах о возврате Москвы к зерновому соглашению. В ООН говорят о серьезном влиянии отмены зерновой сделки на производство и цены на продукты питания.