Россия заблокировала 218 судов с зерном из Украины, – Мининфраструктуры
Блокада зернового коридора началась в сентябре — россияне искусственно затягивали проверки судов, заметили в Киеве. Украина за время действия сделки экспортировала более 9 млн тонн продовольствия.
Выйдя из зерновой сделки, Россия заблокировала 218 судов, которые возили зерно из Украины в рамках договоренностей. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.
"В связи с тем, что украинская сторона на 30 октября не имеет разрешения от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", — отметили в министерстве.
Из указанного количества:
- 95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю,
- 101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты,
- 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.
По информации Мининфраструктуры, реализация инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты носит исключительно гуманитарный характер. Украина при этом не нарушила ни одного из пунктов инициативы.
"Украинская сторона не останавливала движение грузов через зерновой коридор, несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, которые участвуют в инициативе", — говорится в сообщении.
Мининфраструктуры заметило, что фактическая блокада зернового коридора Россией началась еще в сентябре. Оккупанты искусственно затягивали и уменьшали количество инспекций.
Это привело к созданию очереди из 176 судов с 2,1 млн тонн агропродукции на борту. С момента выхода первого судна, по данным министерства, удалось экспортировать более 9 млн тонн продовольствия.
Из указанного объема более 5 миллионов тонн ушло в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы, проинформировали чиновники.
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по зерновой сделке
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил о выходе 6 судов из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки. На их борту — более 186 тыс. тонн зерна и других продуктов питания, корабли еще не вошли в морской гуманитарный коридор.
Россия сегодня уведомила СКЦ о продолжении диалога с Турцией и ООН по актуальным вопросам сделки. Москва приостановила на неопределенный срок участие в реализации инициативы.
"Делегация РФ выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", — отметили в центре.
Напомним, что Москва не готова говорить о возможности возврата в зерновую сделку. Кремль хочет установить все обстоятельства атаки на корабли в Севастопольской бухте.
Анкара уверена в успешных переговорах о возврате Москвы к зерновому соглашению. В ООН говорят о серьезном влиянии отмены зерновой сделки на производство и цены на продукты питания.