Возврат РФ к "зерновой сделке": Турция ведет переговоры с Кремлем и видит оптимизм

Аналитики предупредили о новых потрясениях на мировых рынках сельхозкультур и обострении проблемы голода после решения России. Генсек ООН настолько обеспокоен проблемой, что отложил участие в саммите Лиги арабских государств.

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Анкара ведет переговоры с Москвой с целью возврата к "зерновому соглашению", надеясь на успех. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отбывающие суда с зерном в Стамбуле будут проверять 30 и 31 октября. Новые зерновозы из Украины пока не отправляются. Один из турецких чиновников заявил о продолжении переговоров с представителями России 31 октября.

"Есть основания для оптимизма, что переговоры с РФ могут достичь прогресса", — заявил собеседник.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар в разговоре с коллегами отмечал важность этой экспортной инициативы, в рамках которой с августа были отправлены миллионы тонн продуктов питания. По словам чиновника, любой кризис можно решить путем доброй воли и диалога.

Министерство обороны Турции позже подтвердило переговоры с РФ по возобновлению "зернового коридора". Сторонам напомнили о важности продолжения этой инициативы.

"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координаци, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", — заявило военное министерство.

Выход России из зерновой сделки: в ООН обеспокоены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил участие в саммите Лиги арабских государств в Алжире из-за выхода России из "зерновой сделки", сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН, по его наблюдениям, глубоко обеспокоен решением России.

[ + – ] Генсек ООН глубоко обеспокоен решением России Фото: пресс-служба ООН

Bloomberg пишет о рисках закрытия "зернового коридора". Решение России приведет к новым потрясениям на мировых рынках сельхозкультур, усугубит голод и продовольственную инфляцию.

"Украина — один из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла. Основная часть ее экспорта идет по морю", — сообщило агентство.

Бывший главный экономист Министерства сельского хозяйства США Джозеф Глаубер уверен, что "зерновое соглашение" обеспечило голодающие страны необходимым количеством зерна и других масличных культур.

Украина, по подсчетам аналитиков, отгрузила около 9,3 млн тонн зерна. Цены на кукурузу и пшеницу снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися в этом году.

Напомним, что украинские власти заявили о вынужденной остановке вывоза зерна из-за выхода РФ из "зерновых соглашений". В ООН отмечали, что "зерновая сделка" помогла спасти около 100 миллионов человек от крайней нищеты.

Западные СМИ ранее писали о краже Россией украинского зерна. В одном из расследований говорится о фальсификации документов и использовании уловок благодаря которым оккупанты присвоили зерна минимум на 530 миллионов долларов.