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Мир Экспорт зерна из Украины

Возврат РФ к "зерновой сделке": Турция ведет переговоры с Кремлем и видит оптимизм

зерно, зерновая сделка, зерновой коридок, украинское зерно
Фото: Anadolu | Украина, по подсчетам аналитиков, отгрузила около 9,3 млн тонн зерна

Аналитики предупредили о новых потрясениях на мировых рынках сельхозкультур и обострении проблемы голода после решения России. Генсек ООН настолько обеспокоен проблемой, что отложил участие в саммите Лиги арабских государств.

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Анкара ведет переговоры с Москвой с целью возврата к "зерновому соглашению", надеясь на успех. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отбывающие суда с зерном в Стамбуле будут проверять 30 и 31 октября. Новые зерновозы из Украины пока не отправляются. Один из турецких чиновников заявил о продолжении переговоров с представителями России 31 октября.

"Есть основания для оптимизма, что переговоры с РФ могут достичь прогресса", — заявил собеседник.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар в разговоре с коллегами отмечал важность этой экспортной инициативы, в рамках которой с августа были отправлены миллионы тонн продуктов питания. По словам чиновника, любой кризис можно решить путем доброй воли и диалога.

Министерство обороны Турции позже подтвердило переговоры с РФ по возобновлению "зернового коридора". Сторонам напомнили о важности продолжения этой инициативы.

"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координаци, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", — заявило военное министерство.

Выход России из зерновой сделки: в ООН обеспокоены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил участие в саммите Лиги арабских государств в Алжире из-за выхода России из "зерновой сделки", сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН, по его наблюдениям, глубоко обеспокоен решением России.

Антониу Гутерриш, Генсек ООН Fullscreen
Генсек ООН глубоко обеспокоен решением России
Фото: пресс-служба ООН

Bloomberg пишет о рисках закрытия "зернового коридора". Решение России приведет к новым потрясениям на мировых рынках сельхозкультур, усугубит голод и продовольственную инфляцию.

"Украина — один из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла. Основная часть ее экспорта идет по морю", — сообщило агентство.

Бывший главный экономист Министерства сельского хозяйства США Джозеф Глаубер уверен, что "зерновое соглашение" обеспечило голодающие страны необходимым количеством зерна и других масличных культур.

Украина, по подсчетам аналитиков, отгрузила около 9,3 млн тонн зерна. Цены на кукурузу и пшеницу снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися в этом году.

Напомним, что украинские власти заявили о вынужденной остановке вывоза зерна из-за выхода РФ из "зерновых соглашений". В ООН отмечали, что "зерновая сделка" помогла спасти около 100 миллионов человек от крайней нищеты.

Западные СМИ ранее писали о краже Россией украинского зерна. В одном из расследований говорится о фальсификации документов и использовании уловок благодаря которым оккупанты присвоили зерна минимум на 530 миллионов долларов.