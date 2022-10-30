Повернення РФ до "зернової угоди": Туреччина веде переговори з Кремлем і бачить оптимізм

Аналітики попередили про нові потрясіння на світових ринках сільгоспкультур та загострення проблеми голоду після вирішення Росії. Генсек ООН настільки стурбований проблемою, що відклав участь у саміті Ліги арабських держав.

Related video

Анкара веде переговори з Москвою з метою повернення до "зернової угоди", сподіваючись на успіх. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Судна, що відбувають із зерном у Стамбулі, перевірятимуть 30 і 31 жовтня. Нові зерновози з України поки що не вирушають. Один із турецьких чиновників заявив про продовження переговорів із представниками Росії 31 жовтня.

"Є підстави для оптимізму, що переговори з РФ можуть досягти прогресу", — заявив співрозмовник.

Турецький міністр оборони Хулусі Акар у розмові з колегами наголошував на важливості цієї експортної ініціативи, в рамках якої із серпня було відправлено мільйони тонн продуктів харчування. За словами чиновника, будь-яку кризу можна вирішити шляхом доброї волі та діалогу.

Міністерство оборони Туреччини пізніше підтвердило переговори з РФ щодо відновлення "зернового коридору". Сторонам нагадали про важливість продовження цієї ініціативи.

"Міністр національної оборони (Туреччини) Хулусі Акар продовжує переговори та координації, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою", — заявило військове міністерство.

Вихід Росії із зернової угоди: в ООН стурбовані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відклав участь у саміті Ліги арабських держав в Алжирі через вихід Росії з "зернової угоди", сказав його офіційний представник Стефан Дюжаррік.

Генсек ООН, за його спостереженнями, стурбований рішенням Росії.

[ + – ] Генсек ООН глибоко стурбований рішенням Росії Фото: Пресслужба ООН

Bloomberg пише про ризики закриття "зернового коридору". Рішення Росії призведе до нових потрясінь на світових ринках сільгоспкультур, посилить голод та продовольчу інфляцію.

"Україна — один із найбільших у світі постачальників пшениці, кукурудзи та олії. Основна частина її експорту йде морем", — повідомило агентство.

Колишній головний економіст Міністерства сільського господарства США Джозеф Глаубер упевнений, що "зернова угода" забезпечила країни, що голодують, необхідною кількістю зерна та інших олійних культур.

Україна, за підрахунками аналітиків, відвантажила близько 9,3 млн тонн зерна. Ціни на кукурудзу та пшеницю знизилися порівняно з максимумами, що спостерігалися цього року.

Нагадаємо, що українська влада заявила про вимушену зупинку вивезення зерна через виход РФ з "зернових угод". В ООН зазначали, що "зернова угода" допомогла врятувати близько 100 мільйонів людей від бідності.

Західні ЗМІ раніше писали про крадіжку Росією українського зерна. В одному з розслідувань йдеться про фальсифікацію документів та використання хитрощів завдяки яким окупанти привласнили зерна мінімум на 530 мільйонів доларів.