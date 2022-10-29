"Врятувала 100 млн людей": в ООН розповіли про важливість зернової угоди для миру

ООН розуміє складнощі, що стоять на шляху продовження домовленостей щодо експорту зерна, але вважає, що їх можна подолати.

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За оцінками ООН, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано врятувало близько 100 мільйонів людей від межі крайньої бідності. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив прихильність та тверду підтримку поновленню та повній реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

"Початковий термін дії угоди про спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути продовжено автоматично 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечує", — сказано в повідомленні.

В ООН зазначили, що якщо продовольство та добрива не надійдуть на світові ринки зараз, фермери не отримають добрива у потрібний час та за доступною ціною, коли розпочнеться посівний сезон. Це поставить під загрозу врожай у всіх регіонах світу у 2023 та 2024 роках, що вплине на виробництво продуктів харчування та ціни на них в усьому світі.

Також в організації заявили, що вплив угоди, підписаної у Стамбулі, було наочно продемонстровано. Експорт зерна та інших харчових продуктів у рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн за ретельного моніторингу та координації Спільного координаційного центру, до складу якого входять представники Російської Федерації, Туреччини, України та ООН відповідно до умов угоди.

Раніше Фокус писав, що в ООН розкритикували Росію за марнування часу Радбезу. Росія звинуватила США у тому, що вони фінансують якісь лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні.

Також повідомляється, що у Путіна заявили про готовність вести переговори з Україною та США. За словами речника МЗС КНР Ван Веньбіня, про це стало відомо з телефонної розмови міністрів закордонних справ Китаю та Росії.

Ще нагадаємо, що Кремль розпочав підготовку до президентських виборів 2024 року. За даними журналістів, Кремль ставить завдання забезпечити російському диктатору "тотальну підтримку", щоб на виборах цифри були не меншими, ніж на недавніх "референдумах".