ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть.

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По оценкам ООН, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты. Об этом сказано на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил приверженность и твердую поддержку возобновлению и полной реализации Черноморской зерновой инициативы.

"Первоначальный срок действия соглашения об упрощении экспорта зерна и удобрений из Украины составляет 120 дней и может быть продлен автоматически 19 ноября, если ни одна из сторон не возражает", — сказано в сообщении.

В ООН отметили, что если продовольствие и удобрения не поступят на мировые рынки сейчас, фермеры не получат удобрения в нужное время и по доступной цене, когда начнется посевной сезон. Это поставит под угрозу урожай во всех регионах мира в 2023 и 2024 годах, что окажет серьезное влияние на производство продуктов питания и цены на продукты питания во всем мире.

Также в организации заявили, что влияние соглашения, подписанного в Стамбуле, было наглядно продемонстрировано. Экспорт зерна и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 миллионов тонн при тщательном мониторинге и координации Совместного координационного центра, в состав которого входят представители Российской Федерации, Турции, Украины и ООН в соответствии с условиями соглашения.

Ранее Фокус писал, что в ООН раскритиковали Россию за трату времени Совбеза. Россия обвинила США в том, что они финансируют некие лаборатории по производству биологического оружия в Украине.

Также сообщается, что у Путина заявили о готовности вести переговоры с Украиной и США. По словам спикера МИД КНР Ван Вэньбиня, об этом стало известно из телефонного разговора министров иностранных дел Китая и России.

Еще напомним, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. По данным журналистов, Кремль ставит задачу обеспечить российскому диктатору "тотальную поддержку", чтобы на выборах цифры были не меньше, чем на недавних "референдумах".