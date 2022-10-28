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Мир

100% голосов для Путина: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, — СМИ

Путин готовится к выборам, президентские выборы, выборы 2024 года, результат выборов президента, выборы президента России
Фото: ТАСС | Президент России Владимир Путин

По данным журналистов, Кремль ставит задачу обеспечить российскому диктатору "тотальную поддержку", чтобы на выборах цифры были не меньше, чем на недавних "референдумах".

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В администрации президента РФ (АП) уже начали готовиться к президентской кампании 2024 года, сообщает "Медуза". Близкие к АП источники издания говорят, что Кремль проводит посвященные этой теме совещания с участием чиновников и политтехнологов.

По их словам, кампания будет строиться исключительно под Владимира Путина, другие кандидаты от власти не рассматриваются, а его "соперниками" должны выступить лидеры партий, имеющих представительство в Госдуме. В отличие от прошлых выборов, в 2024 году решили отказаться от привлечения в качестве "спарринг-партнеров" либеральных кандидатов, по типу Григория Явлинского или Ксении Собчак.

Путин готовится к выборам, президентские выборы, выборы 2024 года, результат выборов президента, выборы президента России Fullscreen
Владимир Путин хочет, чтобы Кремль обеспечил ему беспрецедентный результат на президентских выборах

"Поддержка должна быть тотальной"

Собеседники издания рассказали, что обычно к президентским выборам Кремль начинает готовиться примерно за полтора года до дня голосования, который проходит в марте. Сначала в АП набрасывают "контуры" кампании, затем выбирают политтехнологов, которые должны будут обеспечить голосование в российских регионах. За несколько месяцев до дня выборов в регионах начинают строить "мобилизационные сетки", чтобы обеспечить Путину поддержку бюджетников и других лояльных избирателей. К этому моменту Кремль уже имеет окончательную идеологическую стратегию предвыборной кампании.

Однако пока неясно, какую идеологическую платформу подведут под будущие выборы. Источники журналистов утверждают, что Путин будет прибегать к антизападной риторике, рассуждая "о возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире". Проблема в том, что такая риторика интересна прежде всего самому диктатору, а не избирателям, которых заботят другие проблемы.

В Кремле рассчитывают, что к президентским выборам российско-украинская война закончится, так как людям нужно будет что-то преподнести в качестве победы. Что именно объявят победой — тоже пока непонятно. Предполагается, что это должен быть "набор" присоединенных территорий, захваченных у Украины.

Как бы там ни было, Кремль хочет поставить рекорд на выборах, обеспечив Путину почти 100% голосов.

"После того, какие показатели были официально озвучены на "референдумах по присоединению" "ДНР" и "ЛНР", Херсона и Запорожья, показывать что-то сильно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В том числе для демонстрации популярности президента Западу", — сказал один из источников.

Альтернатива выборам

Вместе с тем сотрудничающий с Кремлем политтехнолог признался, что самым "логичным и понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы в 2024 году. Вместо этого в России можно ввести военное положение, чтобы отложить голосование.

По словам собеседника, через полтора года уже в полной мере дадут о себе знать экономические последствия антироссийских санкций и изоляции РФ. Если в этих условиях на выборах показать зашкаливающий результат, население будет сильно раздражено этим. Однако, по мнению политтехнолога, Путин вряд ли захочет прибегнуть к такому сценарию, так как слишком любит "видеть результаты народной поддержки".

Напомним, по итогам фейковых "референдумов" на оккупированных украинских территориях о вхождении в состав РФ, россияне объявили, что от 87,05% до 99,23% высказались "за".

Среди членов ООН результаты "референдумов" признали лишь Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и сама Россия.

После этого российские представители результаты голосования на Генассамблее ООН назвали "мошенничеством". Они заявили, что Запад "развернул кампанию шантажа", чтобы запугать развивающиеся страны и выбить из них нужное решение.

Как сообщалось, двое жителей Финляндии высмеяли "референдумы" оккупантов. Они провели собственное голосование по вопросу о "присоединении к Украине" парковочного места перед квартирой генконсула РФ Петра Плихина в городе Турку. Затем, заявив, что предложение поддержали 100% избирателей, а контрпредложений никто не представил, финны разрисовали парковочное место в цвета украинского флага.