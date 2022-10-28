100% голосов для Путина: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, — СМИ

По данным журналистов, Кремль ставит задачу обеспечить российскому диктатору "тотальную поддержку", чтобы на выборах цифры были не меньше, чем на недавних "референдумах".

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В администрации президента РФ (АП) уже начали готовиться к президентской кампании 2024 года, сообщает "Медуза". Близкие к АП источники издания говорят, что Кремль проводит посвященные этой теме совещания с участием чиновников и политтехнологов.

По их словам, кампания будет строиться исключительно под Владимира Путина, другие кандидаты от власти не рассматриваются, а его "соперниками" должны выступить лидеры партий, имеющих представительство в Госдуме. В отличие от прошлых выборов, в 2024 году решили отказаться от привлечения в качестве "спарринг-партнеров" либеральных кандидатов, по типу Григория Явлинского или Ксении Собчак.

[ + – ] Владимир Путин хочет, чтобы Кремль обеспечил ему беспрецедентный результат на президентских выборах

"Поддержка должна быть тотальной"

Собеседники издания рассказали, что обычно к президентским выборам Кремль начинает готовиться примерно за полтора года до дня голосования, который проходит в марте. Сначала в АП набрасывают "контуры" кампании, затем выбирают политтехнологов, которые должны будут обеспечить голосование в российских регионах. За несколько месяцев до дня выборов в регионах начинают строить "мобилизационные сетки", чтобы обеспечить Путину поддержку бюджетников и других лояльных избирателей. К этому моменту Кремль уже имеет окончательную идеологическую стратегию предвыборной кампании.

Однако пока неясно, какую идеологическую платформу подведут под будущие выборы. Источники журналистов утверждают, что Путин будет прибегать к антизападной риторике, рассуждая "о возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире". Проблема в том, что такая риторика интересна прежде всего самому диктатору, а не избирателям, которых заботят другие проблемы.

В Кремле рассчитывают, что к президентским выборам российско-украинская война закончится, так как людям нужно будет что-то преподнести в качестве победы. Что именно объявят победой — тоже пока непонятно. Предполагается, что это должен быть "набор" присоединенных территорий, захваченных у Украины.

Как бы там ни было, Кремль хочет поставить рекорд на выборах, обеспечив Путину почти 100% голосов.

"После того, какие показатели были официально озвучены на "референдумах по присоединению" "ДНР" и "ЛНР", Херсона и Запорожья, показывать что-то сильно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В том числе для демонстрации популярности президента Западу", — сказал один из источников.

Альтернатива выборам

Вместе с тем сотрудничающий с Кремлем политтехнолог признался, что самым "логичным и понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы в 2024 году. Вместо этого в России можно ввести военное положение, чтобы отложить голосование.

По словам собеседника, через полтора года уже в полной мере дадут о себе знать экономические последствия антироссийских санкций и изоляции РФ. Если в этих условиях на выборах показать зашкаливающий результат, население будет сильно раздражено этим. Однако, по мнению политтехнолога, Путин вряд ли захочет прибегнуть к такому сценарию, так как слишком любит "видеть результаты народной поддержки".

Напомним, по итогам фейковых "референдумов" на оккупированных украинских территориях о вхождении в состав РФ, россияне объявили, что от 87,05% до 99,23% высказались "за".

Среди членов ООН результаты "референдумов" признали лишь Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и сама Россия.

После этого российские представители результаты голосования на Генассамблее ООН назвали "мошенничеством". Они заявили, что Запад "развернул кампанию шантажа", чтобы запугать развивающиеся страны и выбить из них нужное решение.

Как сообщалось, двое жителей Финляндии высмеяли "референдумы" оккупантов. Они провели собственное голосование по вопросу о "присоединении к Украине" парковочного места перед квартирой генконсула РФ Петра Плихина в городе Турку. Затем, заявив, что предложение поддержали 100% избирателей, а контрпредложений никто не представил, финны разрисовали парковочное место в цвета украинского флага.