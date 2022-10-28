100% голосів для Путіна: Кремль розпочав підготовку до президентських виборів 2024 року, — ЗМІ

За даними журналістів, Кремль ставить завдання забезпечити російському диктатору "тотальну підтримку", щоб на виборах цифри були не меншими, ніж на нещодавніх "референдумах".

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В адміністрації президента РФ (АП) вже почали готуватися до президентської кампанії 2024 року, повідомляє "Медуза". Близькі до АП джерела видання кажуть, що Кремль проводить присвячені цій темі наради за участю чиновників і політтехнологів.

За їхніми словами, кампанія будуватиметься виключно під Володимира Путіна, інші кандидати від влади не розглядаються, а його "суперниками" мають виступити лідери партій, які мають представництво в Держдумі. На відміну від минулих виборів, у 2024 році вирішили відмовитися від залучення як "спаринг-партнерів" ліберальних кандидатів, на кшталт Григорія Явлінського чи Ксенії Собчак.

[ + – ] Володимир Путін хоче, щоб Кремль забезпечив йому безпрецедентний результат на президентських виборах

"Підтримка має бути тотальною"

Співрозмовники видання розповіли, що зазвичай до президентських виборів Кремль починає готуватись приблизно за півтора роки до дня голосування, що відбувається у березні. Спочатку в АП накидують "контури" кампанії, потім обирають політтехнологів, які мають забезпечити голосування в російських регіонах. За кілька місяців до дня виборів у регіонах починають будувати "мобілізаційні сітки", щоб забезпечити Путіну підтримку бюджетників та інших лояльних виборців. На цей момент Кремль вже має остаточну ідеологічну стратегію передвиборчої кампанії.

Однак поки що не зрозуміло, яку ідеологічну платформу підведуть під майбутні вибори. Джерела журналістів стверджують, що Путін вдаватиметься до антизахідної риторики, розмірковуючи "про повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ". Проблема в тому, що така риторика цікава насамперед власне диктатору, а не виборцям, які переймаються іншими проблемами.

У Кремлі розраховують, що до президентських виборів російсько-українська війна закінчиться, оскільки людям треба буде щось піднести як перемогу. Що саме оголосять перемогою — також поки що не зрозуміло. Передбачається, що це має бути "набір" приєднаних територій, захоплених в України.

Хоч як би там було, Кремль хоче поставити рекорд на виборах, забезпечивши Путіну майже 100% голосів.

"Після того, які показники були офіційно озвучені на "референдумах щодо приєднання" "ДНР" та "ЛНР", Херсона та Запоріжжя, показувати щось значно нижче буде не можна. Підтримка має бути тотальною. Зокрема для демонстрації популярності президента Заходу", — сказало одне з джерел.

Альтернатива виборам

Водночас політтехнолог, який співпрацює з Кремлем, зізнався, що "найлогічним і зрозумілішим" варіантом було б взагалі не проводити вибори в 2024 році. Натомість у Росії можна запровадити воєнний стан, щоб відкласти голосування.

За словами співрозмовника, через півтора роки вже повною мірою дадуть взнаки економічні наслідки антиросійських санкцій та ізоляції РФ. Якщо в цих умовах на виборах показати височенний результат, населення буде сильно роздратоване цим. Однак, на думку політтехнолога, Путін навряд чи захоче вдатися до такого сценарію, бо надто любить "бачити результати народної підтримки".

Нагадаємо, за підсумками фейкових "референдумів" на окупованих українських територіях про входження до складу РФ, росіяни оголосили, що від 87,05 до 99,23% висловилися "за".

Серед членів ООН результати "референдумів" визнали лише Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія і власне Росія.

Після цього російські представники результати голосування на Генасамблеї ООН назвали "шахрайством". Вони заявили, що Захід "розгорнув кампанію шантажу", щоб залякати країни, що розвиваються, і вибити з них потрібне рішення.

Як повідомлялося, двоє мешканців Фінляндії висміяли "референдуми" окупантів. Вони провели власне голосування щодо "приєднання до України" паркувального місця перед квартирою генконсула РФ Петра Пліхіна в місті Турку. Потім, заявивши, що пропозицію підтримали 100% виборців, а контрпропозицій ніхто не представив, фіни розмалювали місце для паркування в кольори українського прапора.