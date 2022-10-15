Провели референдум: жителі Фінляндії "анексували" паркування генконсула РФ

Дипломат Петро Пліхін обурився через прапор України, намальований перед його квартирою, але влада відмовилася витирати фарбу.

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У Фінляндії активісти влаштували протести проти фейкових референдумів в Україні й "анексували" паркувальне місце російського консула Петра Пліхіна. Про це стало відомо виданню Business Insider.

У місті Турку фінські громадяни Ярно Віртала та Маркус Маттссон провели власний "референдум" із двох осіб про "приєднання до України" паркувального місця перед квартирою генерального консула РФ Петра Пліхіна, яке йому виділили для дипломатичного використання. Юнаки фарбою нанесли на асфальт перед представництвом РФ синю та жовту смуги, що символізують прапор України.

Ярно Віртала, жителя міста Тампере, першого відвідала ідея про "анексію" паркування, він самостійно прийшов до будинку, де живе Петро Пліхін, у світловідбивній куртці, щоб бути схожим на співробітника комунальної служби. Невдовзі Маркус Маттсон помітив співвітчизника за незвичайним заняттям і вирішив йому допомогти із солідарності до українців.

[ + – ] Акція перед будинком генконсула РФ у місті Турку Фото: Facebook

"Ми провели референдум удвох про приєднання стоянки до України. Пропозицію підтримали 100% виборців, а контрпропозицій не було представлено, тому ми вирішили відсвяткувати підсумки голосування, намалювавши на місці український прапор.

Для фінів важливо показати свою підтримку України словами та справами, і я думаю, що ненасильницька громадянська непокора в цьому контексті є прийнятною", — написав Маркус Маттссон у Facebook.

[ + – ] Генконсул РФ Петро Пліхін у Турку Фото: FBI

Ярно Віртал розповів The Insider, що згодом до будинку приїхала машина російського консула. Петро Пліхін помітив зафарбоване паркувальне місце й обурився, проте влада Турку заявила, що не стиратиме фарбу. Крім того, пані мер Мінна Арве у Twitter закликала закрити консульство РФ у місті.

"Консул вийшов із будівлі, почав мене фотографувати, і він був не дуже задоволений. Я думаю, йому зовсім не сподобалися кольори, — зазначив Ярно Віртала. — Метою є те, щоб російські чиновники й інші люди знали, що ми категорично проти того, що Росія робить в Україні".

За інформацією телекомпанії Yle, деякі сусіди Петра Пліхіна також висловлювали протести проти агресивної політики Росії. Власник веломагазину Арі Сінкконен повісив прапор України так, щоби російський консул міг бачити його зі своєї квартири.

У вересні Росія провела незаконні "референдуми" на окупованих територіях України, створивши ілюзію масової явки. 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, підписавши угоду з представниками окупаційної влади.

Писали також, що в МЗС Росії заявили про напад на російське посольство в Канаді. За словами дипломатів, невідомі покинули "коктейль Молотова" на територію відомства в Оттаві.