У МЗС Росії заявили про напад на російське посольство у Канаді

На територію дипломатичної місії нібито кинули пляшку з коктейлем Молотова.

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Міністерство закордонних справ Росії заявило про напад на посольство РФ у Канаді.

"19 вересня викликаній в МЗС Росії послу Канади в Москві Елісон ЛеКлер було заявлено рішучий протест з приводу злочинних дій невстановленої особи, яка кинула пляшку із запалювальною сумішшю на територію російського посольства в Оттаві, а також блокування агресивно налаштованими демонстрантами за потурання прибулого наряду поліції службового входу в консульський відділ роспосольства", — сказано в повідомленні МЗС.

У міністерстві стверджують, що канадські правоохоронці проігнорували ці інциденти і не затримали винних. Тому у російському МЗС зажадали забезпечити охорону території дипмісії та її співробітників.

Зазначимо, що згадки про цей інцидент у західній пресі не знайшлося.

Нагадаємо, 5 вересня у Кабулі стався вибух біля воріт російського посольства. Його влаштував терорист-смертник у той момент, коли російський дипломат вийшов до людей, щоб назвати імена претендентів на отримання візи. Під час вибуху загинули та отримали поранення близько 20 людей. Серед загиблих дипломат та охоронець посольства.

Як повідомлялося, раніше в російському посольстві в Латвії обурилися тим, що перетнути латвійський кордон громадяни Росії можуть лише після підписання заяви, в якій вони висловлюють незгоду з агресивною політикою Кремля.