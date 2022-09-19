В МИД России заявили о нападении на российское посольство в Канаде

На территорию дипломатической миссии якобы бросили бутылку с коктейлем Молотова.

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Министерство иностранных дел России заявило о нападении на посольство РФ в Канаде.

"19 сентября вызванной в МИД России послу Канады в Москве Элисон ЛеКлэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства", — сказано в сообщении МИД.

В министерстве утверждают, что канадские правоохранительные органы проигнорировали эти инциденты и не задержали виновных. Поэтому в российском МИД потребовали обеспечить охрану территории дипмиссии и ее сотрудников.

Отметим, что упоминаний об этом инциденте в западной прессе не нашлось.

Напомним, 5 сентября в Кабуле произошел взрыв у ворот российского посольства. Его устроил террорист-смертник в тот момент, когда российский дипломат вышел к людям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Во время взрыва погибли и получили ранения около 20 человек. Среди погибших дипломат и охранник посольства.

Как сообщалось, ранее в российском посольстве в Латвии возмутились тем, что пересечь латвийскую границу граждане России могут лишь после подписания заявления, в котором они выражают несогласие с агрессивной политикой Кремля.