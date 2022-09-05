В Кабуле терорист-смертник подорвался возле посольства РФ: погибли два дипломата (видео)

По информации журналистов, взрыв произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

В столице Афганистана произошел взрыв у ворот российского посольства. Его устроил террорист-смертник в тот момент, когда российский дипломат вышел к людям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники.

По данным журналистам, в результате взрыва погибли или пострадали 15-20 человек. Кроме того, известно о том, что пострадали российский дипломат и охранник посольства.

В МИД РФ официально подтвердили гибель двух своих сотрудников дипломатической миссии в Кабуле.

В свою очередь, афганский журналист Билал Сарвари написал в Twitter, что кроме двух российских дипломатов могли погибнуть "много местных жителей" из-за того что в момент взрыва возле посольства была длинная очередь. По его словам, там находились афганские студенты, которые учатся в РФ.

Кроме того, жители рассказали ему, что военные Талибана заблокировали район дипломатического учреждения и никому не разрешают снимать видео.

Посольство РФ в Афганистане на момент написания материала не прокомментировало взрывы.

Напомним, 2 августа сообщалось, что США убили в Кабуле террориста, который возглавил "Аль-Каиду" после Усамы бен Ладена. По Айману аль-Завахири выпустили 2 ракеты Hellfire, когда он стоял на балконе своего дома. Соратник бен Ладена причастен к организации теракта 11 сентября.

26 июля стало известно, что Россия намерена расширять сотрудничество с террористической организацией Талибан, которую в Кремле стали называть "афганским правительством". В Москве заявили, что хотят наладить торгово-экономическое взаимодействие с афганскими террористами, пообещав поставки нефтепродуктов и зерна.