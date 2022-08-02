США убили в Кабуле террориста, возглавившего "Аль-Каиду" после Усамы бен Ладена

По Айману аль-Завахири выпустили 2 ракеты Hellfire, когда он стоял на балконе своего дома. Соратник бен Ладена причастен к организации теракта 11 сентября.

Американские военные устранили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в афганском Кабуле ударом беспилотника. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

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"Вы знаете, что аль-Завахири был ставленником Усамы бен Ладена, его вторым человеком и заместителем. Они устроили теракт 11 сентября. Аль-Завахири активно участвовал в планировании этого теракта, в результате которого погибло 2977 человек", – заявил Байден.

Президент США подчеркнул роль Аймана аль-Завахири в координации деятельности "Аль-Каиды" в мире и его роль в нацеленности атаках против США.

По словам Байдена, 71-летний Завахири укрывался в центре Кабула и хотел восстановить связи с родственниками.

[ + – ] Опыт аль-Завахири намного больше, чем у бен Ладена, говорят эксперты

"Миссию тщательно спланировали и свели к минимуму риск причинения вреда гражданским. Никто из членов его семьи не пострадал, жертв среди гражданского населения нет", – заметил Байден.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что по Айману аль-Завахири запустили 2 ракеты Hellfire. Politico пишет, что удар нанес беспилотник ЦРУ в 6:18 утра по местному времени в Кабуле, когда лидер "Аль-Каиды" стоял на балконе своего дома.

Человек, знакомый с операцией, сказал, что на подтверждение убийства ушло несколько дней, поскольку у США "не так много активов на местах".

Высокопоставленные деятели талибов знали о присутствии Завахири в этом районе и это – явное нарушение Дохинского соглашения. После американского удара талибы пытались скрыть его присутствие и переместили в другое место членов его семьи – дочь и ее детей, говорят собеседники CNN.

Представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что 31 июля был нанесен авиаудар по жилому дому в районе Шерпур города Кабула.

"Службы безопасности и разведки Исламского Эмирата провели расследование, первоначальные выводы показали, что удар нанес американский дрон", – добавил спикер "Талибана".

Ликвидация аль-Завахири – талибы оказались в неудобном положении

Старший аналитик по борьбе с терроризмом сказал CNN, что Завахири не мог приехать в Кабуле без приглашения и молчаливого согласия по крайней мере небольшого числа талибов.

Ракетный удар США поставил талибов в неловкое положение, ведь они утверждали, что в Афганистане нет иностранных боевиков и террористов "Аль-Каиды".

[ + – ] Второй глава "Аль-Каиды", по некоторым данным, находился в Иране

"Недавние заявления аль-Завахири показали, что лидер "Аль-Каиды" чувствует себя расслабленно. Теперь возникает вопрос, кто станет преемником аль-Завахири", – комментирует аналитик.

В ООН считают, что второй глава "Аль-Каиды" Саиф аль-Адель находился в Иране и поэтому иранцам приходится выбирать между выдачей нового лидера террористической организации или его укрытием.

Бывший чиновник афганского правительства, знакомый с ходом борьбы с терроризмом, сказал, что, аль-Адель уже выехал из Ирана в Афганистан.

Близкий союзник бен Ладена

Аль-Завахири происходит из знатной египетской семьи, пишет газета The New York Times. Его дед, Рабиа аз-Завахири, был имамом в университете аль-Азхар в Каире. Его двоюродный дед Абдель Рахман Аззам был первым секретарем Лиги арабских государств.

Соратник бен Ладена был лидером исламского джихада в Египте, его обвиняли в причастности к убийству президента страны Анвара Садата в 1981 году.

"Опыт аль-Завахири намного больше, чем у бен Ладена. Его имя фигурировало почти в каждом деле, касающемся мусульманских экстремистов, начиная с 1970-х годов", – говорил один из ведущих египетских экспертов по террористическим организациям Диа Рашван.

Нападения на США и их объекты начались через несколько недель после взрывов террористами-смертниками посольств США в 1998 году в Кении и Танзании, в результате которых погибло более 200 человек и было ранено более 5000 человек.

Затем было нападение на военный корабль США "Коул" в Йемене 12 октября 2000 года. Террористы-смертники взорвали свою лодку, убив 17 американских моряков и ранив 39 человек.

Кульминация в карьере аль-Завахири наступила 11 сентября 2001 года в результате атаки самолетов на башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Государственный департамент США предлагал вознаграждение в 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать аль-Завахири.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 17 марта установил официальные отношения с управляемым талибами Афганистаном.

Россия признала террористическую организацию "Талибан" и даже назвала ее "афганским правительством". Москва обещает расширять сотрудничество с боевиками.